  1. سیاست
  2. سایر
۱۴ آبان ۱۳۸۴، ۱۶:۵۳

ضرورت "گام بعدي" در تكميل چرخه سوخت هسته اي (4)

نماينده كرج در گفتگو با مهر : مذاكره پيش از آغاز به كار نطنز به نفع اروپايي هاست/ مجلس تمايلي به تصويب پروتكل الحاقي ندارد / تعليق مجدد اصفهان محال است

نماينده كرج در گفتگو با مهر : مذاكره پيش از آغاز به كار نطنز به نفع اروپايي هاست/ مجلس تمايلي به تصويب پروتكل الحاقي ندارد / تعليق مجدد اصفهان محال است

يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت : ارو پايي ها قبل از آغاز بكار نطنز با ايران ابتدا بايد بر سر چگونگي آن بر سر ميز مذاكره بنشينند.

رشيد جلالي جعفري نماينده  كرج در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري "مهر"، تاكيد كرد: از نظر ما اكنون موضوع فعاليت يو سي اف اصفهان از دستور كار مذاكرات خارج شده و فعاليت آن برگشت ناپذير است .

وي تاكيد كرد: فعاليت كارخانه UCF اصفهان صرفا مراحل اوليه چرخه سوخت را شامل مي شود و به هيچ عنوان امكان انحراف به سمت مسائل غير صلح آميز را ندارد

اين نماينده مجلس ادامه داد: تعليق فعاليت كارخانه اصفهان را به شرط همكاري سريع اروپا در يافتن راهكار هاي تضمين عيني و محكم پذيرفته بوديم، ولي وقتي اروپا اين مذاكرات را به بن بست كشاند، طبيعي است كه فعاليتهاي معلق مانده از سر گرفته شود .

وي صريح كرد : تعليق مجدد اصفهان محال است، چون نه از نظر دولتمردان و نه از نظر نمايندگان مجلس، به هيچ عنوان قابل پذيرش نيست.

اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص فعاليت ها و ديپلماسي هسته اي نيز گفت : اين طرح تاكيد دارد اگر فشار ها ادامه پيدا كند، كليه اقدامات داوطلبانه ايران لغو و فعاليت كارخانه غني سازي نطنز آغاز خواهد شد .

رشيد جلالي جعفري تاكيد كرد : با شرايط موجود مجلس شوراي اسلامي به هيچ عنوان براي تصويب پروتكل الحاقي آمادگي ندارد، اما اگر چرخه سوخت هسته اي كشور طبق معاهدات بين المللي از جمله ان پي تي و پروتكل الحاقي فعال شود، امكان تصويب پروتكل فراهم خواهد شد . 

کد خبر 249366

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها