نماينده كرج در گفتگو با مهر : مذاكره پيش از آغاز به كار نطنز به نفع اروپايي هاست/ مجلس تمايلي به تصويب پروتكل الحاقي ندارد / تعليق مجدد اصفهان محال است

رشيد جلالي جعفري نماينده كرج در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري "مهر"، تاكيد كرد: از نظر ما اكنون موضوع فعاليت يو سي اف اصفهان از دستور كار مذاكرات خارج شده و فعاليت آن برگشت ناپذير است .

وي تاكيد كرد: فعاليت كارخانه UCF اصفهان صرفا مراحل اوليه چرخه سوخت را شامل مي شود و به هيچ عنوان امكان انحراف به سمت مسائل غير صلح آميز را ندارد

اين نماينده مجلس ادامه داد: تعليق فعاليت كارخانه اصفهان را به شرط همكاري سريع اروپا در يافتن راهكار هاي تضمين عيني و محكم پذيرفته بوديم، ولي وقتي اروپا اين مذاكرات را به بن بست كشاند، طبيعي است كه فعاليتهاي معلق مانده از سر گرفته شود .



وي صريح كرد : تعليق مجدد اصفهان محال است، چون نه از نظر دولتمردان و نه از نظر نمايندگان مجلس، به هيچ عنوان قابل پذيرش نيست.



اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص فعاليت ها و ديپلماسي هسته اي نيز گفت : اين طرح تاكيد دارد اگر فشار ها ادامه پيدا كند، كليه اقدامات داوطلبانه ايران لغو و فعاليت كارخانه غني سازي نطنز آغاز خواهد شد .



رشيد جلالي جعفري تاكيد كرد : با شرايط موجود مجلس شوراي اسلامي به هيچ عنوان براي تصويب پروتكل الحاقي آمادگي ندارد، اما اگر چرخه سوخت هسته اي كشور طبق معاهدات بين المللي از جمله ان پي تي و پروتكل الحاقي فعال شود، امكان تصويب پروتكل فراهم خواهد شد .