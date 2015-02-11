مناف هاشمی:خانواده بزرگ ورزش با تمام ظرفیت خود در خدمت انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مناف هاشمی در سی و ششمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران عنوان کرد: ورزشکاران، پیشکسوتان، مربیان و جوانان میهنمان همواره ثابت کرده اند که برای کشور خود از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند و در تمامی عرصه های بین المللی نام ایران اسلامی را طنین انداز می سازند.

وی افزود: جامعه بزرگ ورزش و جوانان در راهپیمایی سی و ششمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی نیز با هماهنگی ستاد بزرگداشت دهه فجر وزارت ورزش و جوانان در سراسر کشور حضوری پرشور خواهند داشت و به جهانیان نشان می دهند که گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب و همراه و پشتیبان دولت هستند.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد: جوانان و ورزشکارانمان بار دیگر به میدان می آیند تا در کنار ملت شریف ایران نشان دهند در همه صحنه ها حضوری ثمربخش خواهند داشت.