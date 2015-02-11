  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۲ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۵۲

سی و هفتمین بهار انقلاب /۲۹

مناف هاشمی:خانواده بزرگ ورزش با تمام ظرفیت خود در خدمت انقلاب است

مناف هاشمی:خانواده بزرگ ورزش با تمام ظرفیت خود در خدمت انقلاب است

معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان گفت: خانواده بزرگ ورزش و جوانان با تمام ظرفیت و توان خود در خدمت آرمان های انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مناف هاشمی در سی و ششمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران عنوان کرد: ورزشکاران، پیشکسوتان، مربیان و جوانان میهنمان همواره ثابت کرده اند که برای کشور خود از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند و در تمامی عرصه های بین المللی نام ایران اسلامی را طنین انداز می سازند.

وی افزود: جامعه بزرگ ورزش و جوانان در راهپیمایی سی و ششمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی نیز با هماهنگی ستاد بزرگداشت دهه فجر وزارت ورزش و جوانان در سراسر کشور حضوری پرشور خواهند داشت و به جهانیان نشان می دهند که گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب و همراه و پشتیبان دولت هستند.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد: جوانان و ورزشکارانمان بار دیگر به میدان می آیند تا در کنار ملت شریف ایران نشان دهند در همه صحنه ها حضوری ثمربخش خواهند داشت.

کد خبر 2493662

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها