انقلاب اسلامی ایران نمود کامل استقلال و آزادی است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح چهارشنبه در راهپیمائیی ۲۲ بهمن بوشهر ضمن تبریک سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند ایران، اظهار داشت: از حضور باعظمت و با شکوه مردم بوشهر در مراسم ۲۲ بهمن تقدیر و تشکر می‌کنیم.

وی اضافه کرد: انقلاب ایران با شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی به رهبری بنیانگذار کبیر انقلاب امام خمینی و به پشتوانه مردم و ملت شریف ایران در چنین روزی در سال ۱۳۵۷ به پیروزی رسید.

استاندار بوشهر تصریح کرد: امروز این انقلاب با حمایت و پشتوانه این ملت شریف مسیرهای ترقی و پیشرفت را روز به روز بیشتر طی می‌کند و شاهد استقلال و اقتدار این کشور در منطقه و جهان هستیم.

وی ادامه داد: رفع همه وابستگی ها و استقلال ایران اسلامی در همه صحنه های مختلف سیاسی و اقتصادی نمود دارد و انقلاب و استقلال ناشی از آن منجر به اقتداری شده که امروز دولتمردان و فرزندان این مرز و بوم با راهنمایی و منویات مقام معظم رهبری با پشتوانه و حمایت مردم به مذاکرات هسته ای عزتمدانه مشغول هستند تا منجر به اقتدار دیگری برای ایران اسلامی شوند.

سالاری خاطرنشان ساخت: امسال با شعار اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی توسط رهبر معظم انقلاب ابعاد اقتصادی این انقلاب نیز تشریح شد و دولتمردان روز به روز در راستای نمایش استقلال اقتصادی گام برمی دارند.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران آزادی را با رهبری دینی به مردم هدیه کرد و مردم برای مسایل ریز و درشت مملکت تصمیم گیری می کنند و حضور پررنگ و باشکوه مردم در چنین روزی نمود این آزادی است.

استاندار بوشهر بیان داشت: در انقلاب اسلامی ایران، امام راحل در تعریف جایگاه ملت فرمود میزان رای ملت است و امام خامنه‌ای نیز رای مردم را حق الناس نامید.

وی گفت: این انقلاب با اراده ملت روز به روز مسیر شکوفایی را بهتر از گذشته طی می‌کند و با یکپارچگی و وحدت و به رهبری طلایه‌دارانه رهبر معظم انقلاب و سیاستگذاری‌های دولت روزهای شکوفاتری برای انقلاب و ایران اسلامی شاهد خواهیم بود.