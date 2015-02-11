  1. استانها
۲۲ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۳۳

عبدی مطرح کرد:

ملت با حضور با بصیرت در راهپیمایی ۲۲ بهمن بر اقتدار نظام افزود

خرم آباد - نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی گفت: ملت با حضور با بصیرت در راهپیمایی ۲۲ بهمن بر اقتدار نظام افزود.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج عبدی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران متعلق به همه ملت ایران است اظهار داشت: امروز مردم استان لرستان و خرم آباد نیز برای دفاع از این انقلاب و همچنین لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب به صحنه آمدند.

وی با بیان اینکه راهپیمایی ۲۲ بهمن سالجاری از حساسیت بالایی برخوردار است، بیان داشت: راهپمایی امسال با توجه به تحریم های اقتصادی، مسئله مذاکرات هسته ای، فشارهای دشمنان و ... از حساسیت بالایی برخوردار بوده که خوشبختانه ملت ایران و همچنین مردم شهرستان خرم آباد با بصیرت بالای خود در راهپیمایی شرکت کرده و بر مواضع نظام و انقلاب تاکید کردند.

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم خرم آباد بسیار پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کرده اند، تصریح کرد: این حضور پرشور نشان دهنده این است که ملت ایران اسلامی همواره پای انقلاب خود ایستاده و از آن صیانت می کنند.

عبدی با بیان اینکه حضور ملت در صحنه نماد مردم سالاری دینی و مهر تاییدی بر اقتدار نظام است یادآور شد: آحاد مردم از اقشار مختلف در این راهپیمایی حضور پیدا کرده و وحدت و انسجام خود را به رخ دشمنان کشیدند.

وی با تاکید بر اینکه مردم لرستان یک بار دیگر برگ زرینی بر افتخارات خود در دفاع از انقلاب، نظام، رهبری و آرمانهای شهدا اضافه کردند تصریح کرد: این امر نشان دهنده همیشه در صحنه بودن مردم لرستان در عرصه های مختلف است.

