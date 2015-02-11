رضایی: اوباما از توافق نترسد/حضور مردم نمایانگر انسجام در مذکرات

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع راهپیمایان درخصوص مذاکرات هسته ای گفت: مشکلات مذاکرات ترس و نگرانی اوباما از امضاکردن توافقنامه است.

رضایی با اشاره به ترس اوباما از رژیم صهیونیستی گفت: زمانی که رئیس جمهور آمریکا به این مهم رسیده که منافع ملی کشورش در امضا کردن توافقنامه است باید با این امر موافقت کند و اجازه ندهد مذاکرات طولانی شود.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی راهکارهای معقول را تا امروز انجام داده و باید اوباما سریع تر تفاهم نهایی را امضا کند.

وی حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن را نمایانگر همبستگی ملی با نظام جمهوری اسلامی خواند و گفت: دنیا باید بپذیرد انسجام بر منافع ملی و مذاکرات هسته ای وجود دارد.