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۲۲ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۴۰

سی و هفتمین بهار انقلاب/۲۳

رضایی: اوباما از توافق نترسد/حضور مردم نمایانگر انسجام در مذکرات

رضایی: اوباما از توافق نترسد/حضور مردم نمایانگر انسجام در مذکرات

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: همراهی مردم با نظام و رهبری انقلاب برای حضور در راهپیمایی به دنیا اثبات می کند انسجام ملی بر مذاکرات هسته ای وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع راهپیمایان درخصوص مذاکرات هسته ای گفت: مشکلات مذاکرات ترس و نگرانی اوباما از امضاکردن توافقنامه است.

رضایی با اشاره به ترس اوباما از رژیم صهیونیستی گفت: زمانی که رئیس جمهور آمریکا به این مهم رسیده که منافع ملی کشورش در امضا کردن توافقنامه است باید با این امر موافقت کند و اجازه ندهد مذاکرات طولانی شود.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی راهکارهای معقول را تا امروز انجام داده و باید اوباما سریع تر تفاهم نهایی را امضا کند.

وی حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن را نمایانگر همبستگی ملی با نظام جمهوری اسلامی خواند و گفت: دنیا باید بپذیرد انسجام بر منافع ملی و مذاکرات هسته ای وجود دارد.

 

 

 

 

کد مطلب 2493671

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