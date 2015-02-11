  1. سیاست
سی و هفتمین بهار انقلاب /۲۶

قطعنامه راهپیمایی سراسری یوم‌الله۲۲ بهمن‌

در پایان راهپیمایی با‌شکوه و دشمن‌شکن یوم‌الله بیست و دوم بهمن‌ماه امسال، قطعنامه‌ای در ۱۰ بند قرائت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن قطعنامه راهپیمایی سراسری یوم‌الله۲۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۳به شرح زیر اعلام شد:  


وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ إنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُونَ (سوره انبیاء /۱۰۵)

حمد و سپاس بی‌پایان، خداوند یکتای بی‌همتا را که ملت ایران را از نعمت ولایت و بیداری بهره‌مند ساخت تا به برکت رهبری های حکیمانه و مدبرانه حضرت امام(ره) و خلف صالح و شایسته ایشان حضرت امام خامنه‌ای(مدظله العالی)، انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، در عصر جدیدی از تاریخ بشریت، الگوی نجات‌بخش سایر ملل و جوامع قرار گیرد.
اینک در طلیعه‌ی سی و هفتمین بهار عزت و آزادی که انقلاب اسلامی با اقتدار ذاتی و عمق راهبردی و تعیین‌کننده خود، روح تازه‌ای در کالبد امت اسلامی دمیده و با گسترش "حوزه مقاومت" و 
"عرصه تقابل راهبردی با نظام سلطه و استکبار"، فصل نوینی ـ که در آن احیای معنویت و فهم راستین و دقیق از اسلام عزیز می‌درخشد ـ را فراروی جامعه‌ی بشری قرار داده و با تحمیل شکست‌های پی در پی به جبهه‌ی دشمنان اسلام ناب محمدی(ص)، نوید‌بخش تغییر "هندسه قدرت جهانی" گردیده است، ما شرکت‌کنندگان در راهپیمایی سراسری و دشمن‌شکن یوم‌الله ۲۲ بهمن‌ماه که در تقارن با تحولات سرنوشت‌ساز منطقه‌ای اهمیت معناداری یافته است؛ مواضع خود را با بانگ رسای توحیدی"الله اکبر"و "خامنه‌ای رهبر" به جهانیان اعلام می‌داریم:

۱ـ ملت انقلابی و شهیدپرور ایران اسلامی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام و تجلیل از حماسه‌آفرینی‌های جانبازان، ایثارگران و خانواده‌های معظم شهیدان گرانقدر، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های بلند امام راحل(ره)، رمز تداوم انقلاب اسلامی و پیشرفت همه‌جانبه کشور و عبور از چالش‌ها و مشکلات فراروی ـ به‌ویژه توطئه‌های متراکم و مستمر جبهه دشمن و معاندین انقلاب اسلامی و 
در رأس آن شیطان بزرگ امریکای جنایتکار ـ را تمسک به "ولایت مطلقه فقیه" و اطاعت از رهنمودهای حکیمانه و خردمندانه رهبر فرزانه انقلاب(مدظله العالی) دانسته و هرگونه تلاش و اقدامی که بخواهد "فصل‌الخطاب" بودن منویات رهبری در جامعه و نظام اسلامی را خدشه‌دار سازد، شدیداً محکوم می‌نماید.

۲ـ ملت رشید و متحد ایران؛ با تأسی به وصایای حضرت امام(ره) و منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، حفظ وحدت ملی را تکلیف شرعی آحاد مردم و مسئولین کشور دانسته و ضمن تأکید بر ضرورت انسجام و یکپارچگی بین اقوام، طوائف و مذاهب به‌ویژه وحدت و هم‌افزایی میان شیعه و سنی 
در جغرافیای ایران اسلامی، هرگونه اقدام وحدت‌شکنانه و تفرقه‌انگیزی که مسائل اصلی کشور را 
به حاشیه برده و اسباب خرسندی و سوء استفاده دشمنان علیه انقلاب و نظام را فراهم آورد، 
محکوم می‌نماید.

۳ـ ملت فهیم و آزاده ایران؛ با توجه به سناریوهای مستمر و زنجیره‌ای نظام سلطه و استکبار از تهدید، تحریم و تحریک تا جنگ نرم و تلاش برای بیگانه‌سازی نسل جوان با حقایق و دستاوردهای انقلاب اسلامی و القای دروغ و چهره‌ای وارونه از انقلاب، امام و رهبری و مأیوس‌ساختن مردم نسبت به آینده انقلاب و کشور؛ برنامه‌ها و اقدامات قوای سه‌گانه ـ به‌ویژه قوه مجریه ـ در حل مشکلات اقتصادی و دغدغه‌های فرهنگی و مقابله با نفوذ فتنه‌گران و چهره‌های وابسته به اردوگاه لیبرال سرمایه‌داری غرب را ناکافی دانسته و 
از آنان می‌خواهد با تدبیر، هماهنگی و همت جهادی مطالبات عمومی در این عرصه‌‌ها را محقق ساخته و دشمنان داخلی و خارجی را در پیگیری راهبرد "ایجاد فاصله بین ملت با انقلاب و نظام" مأیوس و ناامید سازند.

۴- ملت صبور و مقاوم ایران اسلامی، پیشرفت‌ها و دستاوردهای بزرگ در حوزه علم و فن‌آوری به‌ویژه در عرصه‌ی هسته‌ای را که در شرایط سخت و ظالمانه‌ی تحریم، تهدید و مانع‌تراشی‌های استکبار جهانی با تقدیم شهدای گرانقدر به‌ویژه شهیدان علی‌محمدی، شهریاری، رضایی‌نژاد و احمدی‌روشن و نیز سردار بی‌ادعا شهید حسن تهرانی مقدم حاصل شده است را مایه‌ی افتخار و عظمت میهن اسلامی دانسته و ضمن حمایت از تیم مذاکره‌کننده کشورمان در مذاکرات هسته‌ای با گروه ۱+۵ ، تنها راه دست‌یابی به توافق هسته‌ای را پذیرش حقوق مسلم ملت ایران در حفظ ظرفیت و توسعه مطمئن زیرساخت غنی‌سازی برای تأمین نیازهای کشور و لغو همه‌جانبه تحریم‌های اعمال‌شده همزمان با اعلام توافق فراگیر می‌داند و از مذاکره‌کنندگان می‌خواهد خطوط قرمز تعیین‌شده توسط مقام معظم رهبری و نکات مطرح‌شده در سخنرانی اخیر معظم‌له به‌ویژه محفوظ‌ماندن تکریم، حرمت و پیشرفت ملت ایران و توافق یک مرحله‌ایِ غیر قابل تفسیر و تأویل را در فرایند مذاکرات به‌عنوان منشور تأمین حقوق هسته‌ای ایرانیان، به‌طور جدی و دقیق رعایت نمایند.

۵ـ ملت مقاوم و با بصیرت ایران اسلامی؛ رفتارهای غیرمنطقی، باج‌خواهانه و اعمال تحریم‌های ظالمانه و یک‌جانبه نظام سلطه به سرکردگی امریکا را محکوم نموده و با تأکید بر تقویت ساخت درونی و تکیه بر ظرفیت‌های بالنده و بی‌شمار کشور به‌عنوان مطمئن‌ترین راه مقابله با راهبرد دشمن، از مسئولین و کارگزاران نظام می‌خواهد ضمن قطع امید از خارج از کشور، با نهادینه‌سازی رویکرد "اقتصاد مقاومتی" و مدیریت جهادی و انقلابی در صحنه‌ی تولید ملی و اعتماد به جوانان خلاق و کارآفرین؛ زمینه تسریع در تحقق سند چشم‌انداز بیست‌ساله نظام را فراهم ساخته و با کاهش اتکا به فروش نفت و کُند کردن حربه تحریم، دشمنان و جبهه معاندین انقلاب و نظام را در دست‌یابی به اهداف شیطانی و ضد ایرانی خود با شکست و خفت مواجه سازند.

۶ـ ما ملت انقلابی و استکبار ستیز ایران، مقاومت اسلامی در منطقه که بیش از هر زمان دیگری 
نظام سلطه و رژیم صهیونیستی را به وحشت انداخته است را حاصل "صدور انقلاب" و گفتمان عزت‌آفرین و رهایی‌بخش آن دانسته و با محکوم‌کردن جنگ‌های نیابتی و جنایات تروریستی داعش و گروهک‌های سلفی و تکفیری در کشورهای اسلامی که با طراحی و حمایت امریکا، رژیم اشغالگر قدس و هم‌پیمانان غربی ـ عربی آنان، برای تأثیرگذاری بر جریان سیال مقاومت و امنیت‌سازی برای صهیونیست‌های غاصب، صورت می‌پذیرد، پشتیبانی خود را از دولت و مردم مقاوم کشورهای سوریه و عراق اعلام داشته و برای نجات آنان از این فتنه بزرگ از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

۷ـ ملت انقلابی و بصیر ایران، خیانت رژیم‌های دست‌نشانده منطقه و همراهی با رژیم صهیونیستی و جبهه کفر و استکبار را عامل خون‌های به ناحق ریخته شده مردان و زنان و کودکان مظلوم در سوریه، عراق و نیز، غزه و بحرین دانسته و از کمک‌های مستشاری و تعیین‌کننده "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" و فرمانده غیرت‌مند و ولایت‌مدار نیروی قدس که در کنار ارتش و بسیج مردمی عراق و سوریه با خنثی‌سازی توطئه‌های استکبار و فتنه تروریستی داعش و گروهک‌های تکفیری و سلفی در این کشورها، موجبات افتخار و مباهات ایرانیان نزد امت اسلامی را فراهم آورده‌اند، قدردانی و بر تداوم تلاش آنان در این مسیر مقدس و انقلابی تأکید می‌نماید. 

۸ـ ملت مسلمان و بیداری‌بخش ایران، ضمن ابراز تنفر و انزجار از اقدام غیر انسانی و شنیع اهانت به ساحت پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله و سلم) که خشم مقدس امت اسلامی را برانگیخته است، تلاش اردوگاه سلطه و صهیونیسم بین‌الملل در جهت خدشه‌دار کردن چهره رحمانی دین مبین اسلام از طریق فرقه‌سازی‌های جعلی و تولید و سازماندهی گروهک‌های منفورِ تروریست و ضداسلامی مانند القاعده و داعش را محکوم نموده و از دستگاه‌ها و نهادهای مسئول کشور می‌خواهد با تبیین مفاهیم کلیدی 
پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان اروپا و امریکا، بسترهای لازم برای شناخت بی‌واسطه 
از اسلام و آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی را به‌ویژه در تعاملات و مناسبات بین‌المللی بیش از بیش فراهم آورند.

۹ـ ملت انقلابی و مجاهد ایران اسلامی، ضمن حمایت از انقلاب‌های مردمی ملت‌های منطقه و تأکید بر خاموشی‌ناپذیری شعله‌های دشمن‌سوز بیداری اسلامی و محکوم‌کردن جنایات مزدوران وابسته به امریکا و ارتجاع منطقه در بحرین و دیگر بلاد اسلامی، تحولات اخیر یمن را حاصل مبارزه و مقاومت مردم و خون‌های ریخته‌شده در پای 
نهال انقلاب این کشور و نوید‌بخش آینده مستقل و روشن برای رهایی سرزمین یمن از سلطه غرب و حاکمان دست‌نشانده دانسته و با تأکید بر حساسیت شرایط به آحاد مردم به‌ویژه گروه‌های سیاسی این کشور اسلامی هشدار می‌دهد که مراقب دشمنان اسلام و توطئه‌های خارجی بوده و بسترهای لازم برای استقرار دولتی فراگیر و مردمی را به‌عنوان تنها راه حل پایان بحران و عبور از مرحله‌ی دشوار کنونی فراهم نمایند.

۱۰ـ ملت مجاهد و شهیدپرور ایران اسلامی، دستاوردها و توانمندی‌های خود در حوزه صنعت دفاعی به‌ویژه اقتدار موشکی را نماد قدرت بازدارندگی، تضمین امنیت ملی و غیرقابل مذاکره با جبهه بهانه‌جویان و زورگویان در فرآیند مذاکرات هسته‌ای دانسته و به قدرت‌های استکباری هشدار می‌دهد در صورتی که بخواهند در پی تحقیر ایرانیان برآمده و با انجام خطای محاسباتی، امنیت و منافع ملی ملت ایران را 
با تهدید و خطر مواجه سازند با ضربه متقابل ملت مقاوم ایران روبرو شده و به مدد نیروهای مسلح و مقتدر کشور با پاسخ قاطع، ویرانگر و غیرقابل مهار خود در تمامی موقعیت‌های دسترسی به دشمن، باعث عبرت و پشیمانی زورگویان خواهد شد.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
بیست و دوم بهمن‌ماه ۱۳۹۳
برابر با بیست و یکم ربیع‌الثانی ۱۴۳۶ هجری قمری
و مصادف با یازدهم فوریه ۲۰۱۵ میلادی
مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسراییل، مرگ بر انگلیس

