واکنش دایی به نتایج پرسپولیس و حضورش در تراکتورسازی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دایی که در قالب تیم ملی 98 برای حضور در بازی خیریه به نفع کودکان سرطانی به کرمانشاه سفر کرده گفت: حضورم در این بازی به خاطر کمک به کودکان سرطانی و لطف مردم کرمانشاه و دعوت یکی از دوستانم است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: کمک به همنوعان وظیفه ماست و حضور من در این مسابقه هم به خاطر کمک به کودکان سرطانی است. ضمن اینکه دوست داشتم با سفر به کرمانشاه لطف همیشگی مردم آن دیار را پاسخگو باشم. در این بین مهندس یزدانی که از دوستان بسیار خوبم است هم در دعوت من نقش داشت و نمی توانستم به او جواب رد بدهم. حضور در اینگونه فضاها یادمان می دهد که نباید خود را دور از مردم بدانیم.



علی دایی در مورد دعوتش به جام اسطوره ها در مسکو هم گفت: آنجا من نماینده ایران هستم. حضور من به عنوان یک فرد حقیقی به نام علی دایی

نیست و امیدوارم نماینده خوبی برای کشورم باشم.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ به این پرسش که مسئولان برگزاری تورنمنت اسطوره ها القاب جالبی مثل موتور گلزنی و فاتح دروازه ها اعلام کرده اند گفت: گفتم که به این سفر به چشم یک سفر شخصی نگاه نمی کنم و این القاب هم نظر لطف برگزار کنندگان است.

علی دایی در این مصاحبه به سوالات زیر هم پاسخ داد:

* اوضاع پرسپولیس هم که اصلا خوب نیست.

- در مورد پرسپولیس حرفی ندارم.

* اما شاید در این شرایط که حمید درخشان زیر منگنه اکثر پیشکسوتان و هواداران است خیلی ها انتظار داشتند شما به تلافی مصاحبه های اول فصل او علیه وی حبهه بگیرید.

- اگر کسی آن موقع حرفی زده نظرش را گفته و مردم هم بهترین قاضی هستند. من که دور از گود هستم. دوست ندارم با مصاحبه برای تیمی که از ته دل آن دوست دارم حاشیه بسازم. الان مصاحبه کنم چه اتفاقی می افتد؟ چیزی تغییر می کند؟ پس بهترین راه سکوت است تا به مشکلات این تیم دامن نزنم.

* اگر شما در باشگاه پرسپولیس تصمیم گیرنده بودید درباره کادر فنی در این شرایط چه تصمیمی می گرفتید؟

- فعلا که تصیم گیرنده نیستم. من می گویم درباره پرسپولیس حرفی ندارم شما دوباره سئوال می پرسید.

* حداقل به عنوان یک چهره ورزشی و نه سرمربی قبلی پرسپولیس که می توانید اظهار نظر کنید.

- من موفقیت را در ثبات می بینم. به ذوب آهن نگاه کنید.به یحیی اعتماد کردند و مزد آن را هم گرفتند.

* یعنی معتقدید درخشان باید بماند؟

- ببینید ما یک ایراد بزرگی که داریم این است که همیشه می دانیم چه چیزی را نمی خواهیم اما نمی دانیم چه چیزی را می خواهیم. به همین خاطر همواره در آزمون و خطا هستیم. رفت و آمد مربی باید بر اساس یک مطالعه و بررسی کامل باشد و من با عزل و نصب های بی برنامه و بی هدف مخالفم. اگر برنامه محور باشیم نه کسی بی دلیل سرمربی می شود نه کسی بی دلیل عزل می شود. در این شرایط پرسپولیس به آرامش نیاز دارد و من از هواداران عزیز می‌خواهم به دور از حاشیه تیم شان را حمایت کنند.آدم ها مهم نیستند اما ناکامی پرسپولیس در تاریخ می ماند.

* چند دوره قبل وقتی پرسپولیس با شما 5 بازی پیاپی نتیجه نگرفت . استعفا دادید.استعفا هم می تواند در این شرایط کارگشا باشد؟

- چرا اصرار دارید من درباره تیمی که از درون آن بی‌خبرم تحلیل و تفسیر داشته باشم؟ پرسپولیس باید به خاطر هواداران موفق باشد و اگر سکوت علی دایی به این موفقیت کمک می کند اجازه بدهید نظری نداشته باشم.

* ولی اکثر پیشکسوتان نظرشان را می گویند.

- هر کس روشی دارد. آنها هم دلسوز تیم هستند و حتما می دانند با نظراتشان می توانند به تیم کمک کنند. من راه کمک را در سکوت خودم می بینم. نمی‌توانم مثل کسانی باشم که برای تخریب من و تیمم در برنامه های طنز شبکه نسیم و برنامه آشپزی هم می رفتند مصاحبه می کردند. گذر زمان قاضی خوبی است و همه چیز را برملا می کند.

* حالا که موضع تان درباره پرسپولیس سکوت است از تراکتور حرف بزنید. قرار است به تبریز بروید؟

- خیر. برای تیم خوب تراکتور و هواداران پرشور آن آرزوی موفقیت دارم و به رسول هم خسته نباشید می گویم. فوتبال از این رفت و آمدها زیاد دارد و برادرانه به او می گویم همیشه گذشته را فراموش کند. راه آینده هنوز باز است و او می تواند به جایگاه خوبی در مربیگری برسد.

* به آخرین سئوال بحث بودن و نبودن کروش هم همچنان مطرح است.در این باره چه نظری دارید؟

- من قبلا نظرم را گفته ام. برای یکبار هم که شده بیاییم برنامه محور باشیم و به مربی فرصت بدهیم کارش را انجام دهد.