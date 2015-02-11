ملت ایران هرگز حرمت خود را از دست نخواهد داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری کشور در مراسم راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن امسال در کرج در ابتدای سخنان خود از مردم خواست به مناسبت حرکت زشت و تنفرانگیز عوامل صهیونیست و اهانتی که به حریم مقدس رسول مکرم اسلام(ص) داشته اند، برای نشان دادن تنفر خود از این حرکت و ارادت به ساحت مقدس پیامبر اسلام(ص) سه مرتبه «لبیک یا محمد(ص)» بگویند.

وی در ادامه سخنان خود بر ملت ایران به مناسبت ۳۶ سال مقاومت در حفظ آرمان های انقلاب افزود: دستاوردهای این حماسه هر ساله با حضور پرشور مردم پررنگ‌تر شده و مردم بر اصول انقلاب تاکید ورزیده و حمایت خود را از نظام جمهوری اسلامی ایران به جهانیان نشان داده اند.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور تصریح کرد: حضور شما مردم فهیم و قدرشناس نشان از پایداری در برابر همه توطئه ها دارد. ۲۲ بهمن سالروز به ثمر نشستن شجره طیبه انقلاب اسلامی و پیروزی شکوهمند ملت عظیم‌الشأن ایران به رهبری معمار کبیر بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی است که این حضور بر دوستان فجر و یأس برای دشمنان است.

حجت‌الاسلام منتظری با بیان اینکه ۲۲ بهمن امسال برگ زرینی در کتاب قطور تاریخ ملت بزرگ ایران و کشوری که مزین به نام مقدس اسلام و به تبعیت از ولایت است، به ثبت رسید.

وی ادامه داد: در ۲۲ بهمن سال ۵۷، کشور عزیزمان از منجلاب رژیم ستمشاهی، زنجیر استعمار و استکبار در کشوری که جولانگاه آمریکا و انگلیس برای تاخت و تاز و بهره برداری از سرمایه‌های عظیم مردم بود و با همه آنچه در توان داشت، برای دفاع از رژیم شاهنشاهی به میدان آورد تا شاید بتواند آن رژیم منحوس و آلوده را نگه دارد.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور اظهار داشت: امام راحل با دوراندیشی و دلسوزی که برای اسلام و مردم داشت، و با توکل بر خدا و اتکاء به شما مردم حماسه ای در تاریخ آفرید که بدیل آن را در تاریخ سراغ نداریم.

حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه امام(ره) به پشتیبانی ملت رژیمی را از پای درآورد که همه قدرت‌ها با تمام توان از آن حمایت می کردند، تصریح کرد: نقش امام راحل در پدید آمدن این انقلاب و در هدایت آن بسیار حائز اهمیت است و اگر بخواهیم نقش ایشان و رهبریشان را ببینیم، این امر در مقایسه ای کوچک با آنچه امروز و در طول این سال ها در کشورهایی دیگر از قبیل عراق، افغانستان، لیبی، تونس و سوریه به دست می آید.

وی گفت: آمریکای جنایتکار بعد از پیروزی انقلاب تا امروز از هیچ نوع دشمنی و ایجاد مشکل برای ایران اسلامی از جاسوسی، ایجاد درگیری های قومی، ترور شخصیت ها، زمینه‌چینی برای کودتا، هشت سال جنگ نابرابر، تحریم ها، تهاجم فرهنگی و... دریغ نکرده است، هر چند با این همه توطئه مشکلاتی برای کشور بوجود آمده و سرمایه های عظیمی از بین رفته است، اما در یک محاسبه بسیار روشن و واضح می توان نتیجه گرفت که آیا ملت ایران شکست خورده یا سیاست های شیطانی آمریکای متجاوز؟

رئیس دیوان عدالت اداری کشور در ادامه سخنان خود با بیان اینکه دشمن مدت ها است ملت ایران را در بکارگیری از گزینه های روی میز تهدید می کند، بیان کرد: دیدیم و می بینیم که این ادعاها بلوفی بیش نبوده و تجبه آنان در لبنان، غزه، سوریه و عراق نشان داد که این تهدیدها بادکنکی بیش نبوده و ملت بزرگ ایران از گزینه های روی میز هرگز هراسی به دل راه نداده و نخواهند داد.

ملت ایران حرمت خود را از دست نخواهد داد

حجت الاسلام منتظری افزود: امروز در سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند ایران، مردم به تبعیت از مقام معظم رهبری فریاد می زنند که زیر بار زور نرفته و حرمت خود را از دست نخواهند داد.

وی تاکید کرد: دشمن بداند که ما مردم به تبعیت از امام راحل و مقام معظم رهبری از حراست و پاسداری نظام جمهوری اسلامی کوتاه نیامده و نخواهیم آمد و دشمنان خارجی و داخلی بدانند ملت ایران سرمایه عظیم الهی خود را که با خون شهدا به دست آمده، به بهانه تحریم، مشکلات اقتصادی و تهدیدهای توخالی هرگز از دست نخواهد داد.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور با حمایت از تیم مذاکره کننده هسته ای خاطر نشان کرد: هیات مذاکره‌کننده در پای میز مذاکره با مقاومت و قاطعانه از منافع کشور و منافع ملت دفاع کرده و ذره ای از آنچه ترسیم مقام معظم رهبری و نظام بوده، کوتاه نیامده اند.

حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه آمریکای متجاوز که خود را محور اصلی مذاکره معرفی کرده و کشورهای اروپایی را به دنبال خود می کشاند، بداند که این تحریم ها هر چند برای ملت و کشور مشکلاتی بوجود آورده، اما مردم نشان داده اند با وجود این مشکلات از مقاومت و ایستادگی پای حقوق بین‌المللی و قانونی خود ایستاده اند.

وی تاکید کرد: ما شعارگونه حرکت نمی کنیم و در دنیا از روز اول با منطق سخن گفته ایم، همانگونه که مقام معظم رهبری در نامه تاریخی خود به جوانان اروپا و آمریکا خواستند که منطق را بررسی کنند و ما هیچگاه بدون منطق سخن نگفته ایم.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور اظهار داشت: منطق ما برای اینکه تحریم ها بر ملت ایران اثر نداشته است، دو چیز است. اول اینکه تحریم در طول این سنوات موجب تقویت و پایداری مردم شده است و دوم اینکه تحریم ها در طول این سال ها فرصتی گرانبها برای ملت ایران در پیشرفت و دستیابی به فنون جدید به وجود آورده است.

حجت الاسلام منتظری با تاکید بر توجه جوانان به یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب تصریح کرد: استقلال امروز ما افتخاری برای جمهوری اسلامی است؛ چراکه امروز ملت ایران مانند سال های قبل از انقلاب آقابالاسری مانند آمریکا و انگلیس نداشته و این امر دستاورد کمی نیست و ما به این دستاورد افتخار می کنیم.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور در پایان صحبت های خود با تاکید بر توجه به مسائل فرهنگی به عنوان دغدغه اصلی مقام معظم رهبری اظهار داشت: دشمن از همه راه ها برای از پای درآوردن شما مردم در دفاع از اسلام و ولایت استفاده کرده است، اما آنچه امروز حائز اهمیت می باشد، تهاجم فرهنگی و به تعبیر مقام معظم رهبری شبیه‌خون فرهنگی است که به مراتب خطرناک تر از جنگ تحمیلی است و توصیه می شود که پدران و مادران مراقب فرزندانشان و توطئه های دشمن باشند.