روحانی: فکر نکنید ملت ایران از فشار و تحریم ‎می ترسد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی در جمع راهپیمایان مراسم ۲۲ بهمن، گفت: اکنون ۳۶ سال از خواست مردم برای استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی گذشت اما هنوز آرمان ملت ما استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است.

رئیس‌جمهور مردم‌سالاری و دین‌سالاری را دو ارزش و آرمان جمهوری اسلامی نام برد و گفت: جمهوری اسلامی تبلور شریعت در ظرفیت یک ملت بزرگ است. جمهوری اسلامی تجلی حکومت خداوند بر قامت ملت رشید است. جمهوری اسلامی اعمال اراده الهی از طریق امتی بیدار و هوشیار است.

وی با تاکید بر اینکه ریشه‌ها، آرمان‌ها و اصول انقلاب تغییرناپذیر خواهد بود، گفت: اگر در فروع و اجرا چیزی مد نظر باشد، باز هم در چارچوب جمهوری اسلامی از طریق انتخابات و صندوق آرای مردم جلوه‌گر خواهد شد.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: انقلاب ایران به فرموده امام خمینی، جمهوری اسلامی است نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد. اسلامیت ما، عین جمهوریت ماست و جمهوریت ما عین اسلامیت ماست.

روحانی تصریح کرد: ما برای اعمال اراده مردم بهترین راه را اجرای احکام اسلام می‌دانیم و برای جمهوریت بهترین راه اراده مردم و حاکمیت مردم در چارچوب مقررات اسلامی است.

وی با بیان اینکه امام به رای مردم شرعیت داد، گفت: مقام معظم رهبری هم رای مردم را حق‌الناس اعلام کرده‌اند. بنابراین جمهوری اسلامی یک نظام انتخاباتی با مبنای شرعی و فقهی است.

رئیس‌جمهور خواست دوم ملت را در نظام جمهوری اسلامی، استقلال نامید و گفت: مردم ما در طول سال‌ها و قرن‌ها برای استقلال مبارزه کرده‌اند؛ از زمان فتوای تنباکو گرفته تا مبارزه با خلع ید بیگانگان در مساله نفت و فتوای امام در سال ۴۳ برای مبارزه با کاپیتالیسیون و ما در انقلاب اسلامی توانستیم به استقلال دست یابیم.

روحانی با تاکید بر اینکه ما استقلال‌مان را آسان به دست نیاورده‌ایم تا آسان از دست دهیم، گفت: استقلال به معنای بیگانه‌ستیزی و بیگانه‌هراسی نیست، بلکه به معنای آن است که روی پای خود بایستیم.

وی خاطر نشان کرد: ما هرگز نخواهیم گذاشت هیچ ابر قدرتی در اراده ملی ملت ایران تاثیر بگذارد.

رئیس‌جمهور با اشاره به هشت سال دفاع مقدس، گفت: ما در این هشت سال توانستیم استقلال خود را حفظ کنیم. بنابراین در میز مذاکره هم از استقلال‌مان دفاع می‌کنیم و دفاع خواهیم کرد.

روحانی ادامه داد: آن روز که رزمندگان ما در میدان جنگ می‌جنگیدند، در پشت جبهه‌ها هم همه مردم پشتیبان رزمندگان در جبهه‌های نبرد بودند و هیچ خیانتی بالاتر از خیانت پشت جبهه نیست.

رئیس‌جمهور اظهار داشت: آنها هم که امروز در میدان دیپلماسی مشغول مبارزه هستند، ملت ما به همراه راهبر بزرگ این انقلاب، از این جبهه پشتیبانی می‌کنند و امروز تنها دشمنان ملت؛ یعنی صهیونیست‌ها با این مذاکره مخالفند.

وی با بیان اینکه دنیای امروز به خیانت صهیونیست‌ها پی برده است، گفت: مخصوصا بعد از جنایت‌هایی که رژیم صهیونیستی در جنگ غزه مرتکب شدند و همواره در میان صحنه منطقه ما بودند، بیش از پیش خیانت آنان آشکار می‌شود.

روحانی در ادامه سومین خواست ملت را از نظام جمهوری اسلامی، آزادی نامید و گفت: جمهوریت بدون آزادی معنا ندارد. اسلام و اسلامیت هم در کنار آزادی است. وحدت ملی ما هم امروز با کثرت و تنوع افکار داخلی به انسجام ملی خود ادامه می‌دهد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه تنوع افکار، سلایق و تحلیل‌ها بلامانع است، گفت: با وجود تنوع افکار و سلایق، اما در منافع و مصالح ملی ما همه یکصدا هستیم و امروز هم مانند ۳۶ سال پیش باز فریاد می‌زنیم، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی از آن همه مردم ایران است، گفت: انقلاب مربوط به یک قوم و یا قشر خاص نیست، چرا که ملت ایران یکپارچه قیام کرد و این انقلاب را به پیروزی رساند. امروز همه باید یکپارچه از منافع مردم و نظام جمهوری اسلامی به خوبی دفاع کنیم.

روحانی با تاکید بر اینکه انقلاب برای تغییر رسم‌ها بود و نه تغییر اسم‌، اظهار داشت: انقلاب برای زدودن رسوماتی بود که عدالت، آزادی و ارزش‌های دینی را نادیده می‌گرفت. امروز هم خواسته مردم و نسل جوان ما، همان خواسته‌های ۳۶ سال پیش ملت ایران است.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتخابات ۲۴ خرداد، گفت: مردم ما در سال گذشته با آرای خود طبق رهنمودهای مقام معظم رهبری، پای صندوق رای آمدند و دولت تدبیر و امید را انتخاب کردند و این دولت متعهد به رای مردم و وفادار به وعده‌های خود خواهد بود و یکی پس از دیگری وعده‌های خود را عملیاتی خواهد کرد.

وی گفت: این دولت در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و رفاه اجتماعی توانسته‌ است پیام تدبیر و امید با حمایت و همکاری مردم به گوش جهانیان برساند.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به دستاوردهای دولت گفت: در ۱۰ ماهه ابتدای امسال صادرات نسبت به ۱۰ ماهه پارسال ۲۴ درصد رشد داشته است؛ مقصود من صادرات غیرنفتی است.

وی افزود: میزان صادرات ما ۳۴.۳ میلیارد و امسال در ۱۰ ماهه اول ۴۲.۶ میلیارد بوده است.

رئیس‌جمهور اضافه کرد: در زمینه نفت و گاز علیرغم تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی، پیشرفت‌های شگفت‌انگیزی داشته‌ایم، تولید نفت ما در یک سال گذشته از ۲.۷ میلیون بشکه به ۲.۹ میلیون در روز ارتقا یافته است.

روحانی با اشاره به تولید گاز، گفت: در زمینه تولید گاز پنج فاز در پارس جنوبی به ثمر نشسته است و امروز نسبت به پارسال روزانه ۱۰۰ میلیون مترمکعب گاز را بیشتر تولید می‌کنیم و تا سال آینده هم ۱۰۰ میلیون مترمکعب دیگر به آن افزوده خواهد شد.

وی با اشاره به حوزه کشاورزی، گفت: در حوزه کشاورزی علیرغم خشکسالی و مشکلات دیگری که داشتیم، در زمینه گندم دو میلیون تن افزایش تولید داشتیم. در زمینه مکانیزه کردن کشاورزی توانستیم تحول بسیار خوبی ایجاد کنیم. تعداد تراکتورهای ما نسبت به پارسال ۲۵۰ درصد و تعداد کمباین ما ۳۵۰ درصد افزایش داشته است.

رئیس‌جمهور افزود: ۵۵۰ هزار هکتار اراضی دشت خوزستان و ایلام را احیاء کرده‌ایم.

روحانی با اشاره به کاهش تورم، گفت: همانطور که پارسال به شما قول دادم و اعلام کردم تورم ۳۵ درصدی را در سال آينده به ۲۵ درصد خواهم رساند، امروز با افتخار می‌گویم که تورم به زیر ۱۷ درصد رسیده است.

وی تاکید کرد: پس تولید توانسته است با حمایت مردم، جوانان و کارآفرینان، قدم مهمی را در رشد کشور بردارد.

رئیس‌جمهور ادامه داد: در زمینه علم و فناوری و فرهنگ شاهد این رشد بسیار بالا در تمام دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و مراکز علمی هستیم و بحمدالله دانشگاه‌ها نسبت به گذشته آرام‌تر و با کیفیت‌تر به کار خود ادامه می‌دهند.

روحانی در ادامه گفت: این دولت پس از چند سال قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را عملیاتی کرده است. در طول مدتی که قانون را اجرا کرده، شرکت‌های دانش‌ بنیان به ۱۳۰۰ شرکت افزایش پیدا کرده است؛ یعنی در طول چند ماه رشد ما ۲۲ برابر بوده است.

وی افزود: صندوق نوآوری و شکوفایی را ایجاد کردیم و سرمایه آن را به ۲۰۰۰ میلیارد تومان افزایش دادیم.

رئیس‌جمهور با اشاره به رشد علمی در کشور، گفت: از لحاظ صعود رتبه علمی، کشور نسبت به پارسال دو رتبه صعود داشته و به رتبه ۱۴ جهان رسیده است.

روحانی با اشاره به تکنولوژی نانو، گفت: در زمینه نانو رتبه هفت جهان را کسب کردیم؛ یعنی یک رتبه و یک پله نسبت به پارسال صعود کرده‌ایم.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به تولید علم، گفت: رهبر انقلاب همواره بر رشد علم و فناوری در کشور تاکید داشته‌اند. ما امروز در سالگرد انقلاب می‌توانیم با افتخار بگوییم جوانان عزیز ما در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی بیش از هر زمان دیگر به فعالیت علمی خود ادامه می‌دهند و دولت پشتیبان آنها خواهد بود.

رئیس جمهور با اشاره به مسئله سیاست خارجی بیان داشت: دولت در زمینه سیاست خارجی به همان شعار خود متعهد است و آن تعامل سازنده با جهان با حفظ منافع، اصول و آرمان های انقلابی است.

وی افزود: دولت توانست بن بست را در مذاکرات بشکند و با رویکرد جدید مذاکرات را ادامه دهد.

وی با بیان اینکه آنچه ما در مذاکرات به دنبال آن هستیم رسیدن به تفاهم مشترک برد - برد است تاکید کرد: مذاکرات برد - برد بدین معناست که ایران شفافیت اش را برای فعالیت صلح آمیز در چارچوب مقررات بین المللی انجام بدهد و طرف مقابل باید به تحریم های غلط و ضد انسانی و غیر قانونی خود پایان دهد. این به نفع دو طرف است.

روحانی خاطرنشان کرد: آنجا که تحریم پایان می یابد هم به نفع ایران است و هم به نفع طرف مقابل است. اینکه آنها می گویند ایران به خاطر تحریم ها پای میز مذاکره آمده است دروغ می گویند، ایران به خاطر فشار تحریم پای میز مذاکره نیامده است، ایران به خاطر منطق پای میز مذاکره حاضر شده است.

وی تصریح کرد: ایران برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه مذاکره را قبول کرده است و اگر آن طور که آنها ادعا می کنند تحریم باعث شده که ملت ایران تسلیم شود پس چرا به تحریم ادامه نمی دهید. پس چرا آمده اید پای میز مذاکره تا تحریم ها برداشته شود. دروغگویی را کنار بگذارید و بیایید با ملت های خودتان با صداقت حرف بزنید.

رئیس جمهور خطاب به سردمداران غرب اظهار کرد: بیایید به ملت های خود بگویید در مقابل ملت ایران راهی جز تعامل برای دنیا باقی نماینده است و با صدای رسا به دنیا بگویید اگر در منطقه قرار باشد صلح و ثبات مستقر شود و اگر قرار باشد تروریسم ریشه کن شود راهی جز تعامل با جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.

رئیس جمهور با اشاره به تحولات منطقه و همچنین کشورهایی همچون عراق، سوریه و یمن گفت: دیدید که در سوریه، عراق، یمن و لبنان آن قدرتی که توانست در برابر گروه های تروریستی به ملت سوریه، عراق، یمن و لبنان کمک کند تنها جمهوری اسلامی ایران بود.

روحانی افزود: امروز شما می بینید با ادامه تحریم اجماعتان با شکاف مواجه می شود، پس بیایید واقعیت را به مردم بگویید. این مذاکرات به نفع جهان است، به شرط آنکه راه عزتمندانه ای که جمهوری اسلامی ایران پیش پای شما گذاشته است به خوبی و به درستی از این فرصت استفاده کنید.

رئیس جمهور گفت: فکر نکنید ملت ایران از فشار و تحریم می ترسد جمهوری اسلامی به دنبال ایجاد رشد و توسعه و ثبات جهانی است و همانطور که مقام معظم رهبری اعلام کردند ما دنبال توافقی هستیم که بردارنده عزت و پیشرفت ملت ایران باشد.

روحانی با بیان اینکه در طول یک سال گذشته توانسته ایم بخشی از تحریم ها را کنار بگذاریم تاکید کرد: شما می دانید قریب به ۱۲ میلیارد دلار از دارایی های ملت ایران که بلوکه شده بود را آزاد کردیم.

وی افزود: ما دور زدن تحریم ها را در طول یک سال گذشته تسهیل کردیم و شما می دانید جلوی تحریم نفتی که آمریکا ظالمانه دنبال آن بود را گرفته ایم و شما می دانید که در زمینه امور مالی و بانکی قدم هایی برای گشایش این امر ایجاد کرده ایم.

وی ادامه داد: ما قطعات پتروشیمی و هواپیمایی و قطعات مورد نیاز صنعت حمل و نقل را از تحریم آزاد کرده ایم و کالاهای اساسی و فلزات گرانبها را از تحریم خارج کردیم.

رئیس جمهور افزود: جمهوری اسلامی ایران به تعهد خودش در مقابل ملت ایران برای پیشرفت و همچنین برای متعهد ماندن به آرمان هایش پایبند خواهند بود و همانطور که این دولت از ابتدا اعلام کرده است که هم سانتریفیوژها خواهند چرخید و هم اقتصاد کشور به آن پایبند است.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: شما می دانید که دولت در یک سال گذشته با قدم هایی که با همت مردم برداشته ایم ایران هراسی و اسلام هراسی را کاسته است و به جهانیان روشن کرده است که منطق ایران در برابر دیگران و در برابر غرب همان منطق نامه امام به گورباچف و نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان غرب است.

رئیس جمهور با بیان اینکه ما با منطق با دنیا سخن می گوییم خاطرنشان کرد: ما با همین منطق راهمان را ادامه خواهیم داد راه ما پیشرفت و تعالی کشور است و همانطور که دیدید ما در زمینه منطقه ای و ثبات آن قدم های بسیار موثری را برداشته ایم.

روحانی در ادامه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران با موفقیت نشست وزرای خارجه کشورهای عضو جنبش غیر متعهد ها را در حمایت از ملت فلسطین در تهران برگزار کرد، گفت: جمهوری اسلامی ایران با قدرت به حمایت از مردم فلسطین و غزه در برابر تجاوز ناجوانمردانه اسرائیل ایستادگی کرد.

رئیس جمهور اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران مسیر و راه خود را ادامه خواهد داد، البته هر کاری ما کردیم از انقلاب، از پیروزی در جنگ و اقداماتی که تا به امروز در برابر توطئه ها انجام داده ایم فقط با اتکا و اتکال به خداوند بوده است.

رئیس جمهور در پایان خاطرنشان کرد: هر کاری که تا به امروز انجام داده ایم با حمایت های مردم بوده است و توجه ما به خداست و سرمایه اصلی ما حق، خاندان اهل بیت و توجهات ولی عصر امام زمان است و ما می دانیم با کمک حق راهمان را تا پیروزی ادامه خواهیم داد.

روحانی گفت: امروز که روز پیروزی ملت ایران است، باز هم دست استمداد ما به سمت حق است و از خدا می خواهیم که ملت ما را در مسیر سربلندی کشور همواره پیروز و موفق بگرداند و باران رحمتش را بر ما نازل کند و دریغ نفرماید.