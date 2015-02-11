قدرت و سیاست در چنبره آمریکا نیست/«دبه کردن» جهان بینی غرب است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی پیش از ظهر چهارشنبه در سخنرانی روز ۲۲ بهمن ساری، گفت: امروز در صحنه بین الملل با اختلافاتی که بین قدرتها ایجاد شده، تنها یک کشور می تواند موضوع توازن و رابطه بین قدرتها را برقرار کند و آن ایران است.

وی با بیان اینکه برگ دیگری به برگ زرین مقاومت مردم ایران در مقابل ظلم و جور ابرقدرتها افزوده شد، گفت: حماسه ای که امروز مردم مازندران آفردیند در همه نقاط کشور نیز تکرار شد و در چشم جهانیان به نمایش گذاشته شد.

وی گفت: برای دنیا قابل تحلیل نیست ملتی با ۳۶ سال مقاومت کماکان با یک شعار الله اکبر، حمایت از دین، ارزشهای انقلابی را تکرار می کنند.

رحمانی فضلی با بیان اینکه ابرقدرتها از دهه ۴۰ با واقعه فیضیه دچار تحلیل غلط شدند، گفت: تحلیل های غلط در همه حوادث بعد از حادثه فیضیه قم از جمله حادثه ۱۵ خرداد، تبعید حضرت امام، شکنجه و زور علیه مجاهدین کشور، اتفاقات سال ۵۶ و کشتار مردم مبارز تکرار شد.

وزیر کشور تصریح کرد: تکرار غلط تحلیل های دشمنان در قالب تحریک گروههای نفاق و کفر که علیه ایران با استکبار جهانی هم پیمان شده بوند ادامه یافت و این تحلیل غلط در جنگ تحمیلی هم تکرار شد، درحالیکه جنگ به ما آموخت که باید از حیثیت خود در شرایط مختلف دفاع کنیم.

رحمانی فضلی ادامه داد: این چه کشوری است که ادعای رهبری جهان دارد ولی در تحلیل یک ملت دچار اشتباه می شود زیرا آن ها همه حوادث را در حوزه مادیات و منعفت و مصلحت مادی تحلیل می کنند.

وزیر کشور ادامه داد: ملت ایران نگاه توحیدی و مبتنی بر معاد، محبت، عشق و ایثار و نگاه مبتنی بر فداکردن جان بر آرمانها دارند و. ملتی که جانش را برابر ارزشها فدا کرد هیچ قدرتی توان ایستادگی برابرش را ندارد و ملت ایران به دنیا اثبات کرد که در تبعیت از آرمانهای خود یک لحظه از پای نمی ایستد.

رحمانی فضلی گفت: استمرار انقلاب مبتنی بر تکیه بر اصول اصلی ادامه می یابد و در تمام مراحل قرین توفیق است و ملتی که معتقد به اسلام و وحدانیت است هیچ وقت شکست نمی خورد.

وزیر کشور یادآور شد: اعتقادات دینی مردم هر روز قوی تر و مستحکم تر می شود و مردم بر اصول ولایت فقیه همچنان استوار هستند.

رحمانی فضلی با بیان اینکه رهبری مردم را به مسیر استقلال و آزادی سوق داد گفت: در شرایطی که کسی جرات مقابله با حکومت حاکم را نداشت و حکومت خود را ژاندارم منطقه می دانست، یک مرد از سلاله انبیا ودلی در گرو مردم و ایمان به خداوند، برابر حکومت، ایستادگی کرد.

وزیر کشور عنوان کرد: مردم غیور ایران نیز به این مرد بزرگ پیوستند و انفجار نور و معجزه قرن را رقم زدند و امروز با هدایت های رهبر انقلاب، بر اصل ولایت فقیه پایبند و مقاوم ایستاده ایم.

وی مردم را اصل انقلاب برشمرد و گفت: هر چه داریم از لطف خداوند و حمایت مردمی است و مردم در درجات مختلف، وفاداریشان را اثبات کرده اند و باید قدردان مردم باشیم و آنان را ولی نعمت خود بدانیم.

وزیر کشور افزود: مردم را باید بصورت واقعی در تمام مراحل سرنوشت ساز زندگی خود و کشورشان مشارکت دهیم و این مشارکت در قالب انتخابات و حضور در صحنه های تصمیم گیری و تصمیم سازی تجلی می یابد.

رحمانی فضلی با عنوان اینکه برای مردم اصالت قائلیم و آنان را ولی نعمت خود می دانیم گفت: ما توانسته ایم ۳۶ سال را پشت سر گذاریم و هر سال آن برای ما یک حادثه بوده و امروز در منطقه، ایران در تحولات منطقه اثرساز است.

امروز ایران اسلامی تحولات خاورمیانه را هدایت می کند

وزیر کشور با بیان اینکه ایران امروز تحولات خاورمیانه راهدایت می کند گفت: هیچ حادثه ای در خاورمیانه رخ نمی دهد مگر اینکه مردم ایران آن را هدایت کنند.

عبدالرضا رحمانی فضلی ادامه داد: ایران در همه تحولات منطقه نقش آفرین و موفق بوده است و در موضوع اخیر در منطقه که یک جریان افراطی به اسم اسلام و بنام داعش ایجاد شد که تلفیقی از القاعده و سلفیت، با پول آمریکا و لجستیک غرب است اما ایران به مقابله با آن پرداخت.

وی اظهار داشت: با این گروهک به زعمشان می توانستند اسلام هراسی را نشر دهند و این جریان تبدیل به موضوعی شد که دنیا متوجه شد که اسلامی که ایران به دنبال آن است، اسلام صلح، دوستی و حقوق بشر است.

وزیر کشور ادامه داد: هر چه دشمنان تلاش می کنند چهره اسلام را خدشه دار کنند اما دنیا فهمید امروز ایران برابر جریان انحرافی خشونت ایستاده است.

عبدالرضا رحمانی فضلی بیان داشت: دین و مردم کشوری که ۳۶ سال بر علیه آن کار شد و امروز برای دشمنان سئوال است که قدرت این ملت از کجاست.

وزیر کشور با اظهار اینکه آمریکا خود را کدخدای دنیا نامیده بودند و کسی را رقیب خود نمی دانست، گفت: اکنون مجبورند از وزن و تاثیر ایران استفاده کنند و برقراری رابطه با ایران موضوع همه کشورهاست.

وی بیان کرد: امروز در اتفاقات حوزه بین الملل با اختلافاتی که بین قدرتها ایجاد شده، تنها یک کشور می تواند موضوع توزان رابطه برقرار کند.

وزیر کشور با این سئوال که «چرا کشورهایی که میز مذاکره را ترک کرده بودند دوباره به میز مذاکره برگشتند»، بیان کرد: به دلیل آنکه مردم در انتخابات، قوی و یکپارچه در صحنه حاضر شدند و شکوه را در دنیا به نمایش گذاشتند و بعد از این نمایش، همه کشورها به جرگه حمایت از ایران پرداختند.

رحمانی فضلی به موضوع انرژی هسته ای اشاره کرد و گفت: آنان به ما محتاج هستند و باید به ما امکان بیشتری دهند، آنها اراده ملت را دیده اند و چه کار دیگری می توانند انجام دهند که تاکنون انجام نداده اد.

وزیر کشور تصریح کرد: دشمنان فکر می کنند با تشدید فشارها می توانند از ما امتیاز بگیرند درحالیکه اشتباه می کنند و مقام معظم رهبری در تمامی مراحل مذاکره، سیاستگذاری و خطوط قرمز را برای ما مشخص می کنند.

در شرایط مختلف و موضوعات دیده ایم که دشمنان به دنبال بهانه جویی و دبه کردن هستند و فریب را در جهان بینی خود اصل می دانند

رحمانی فضلی به سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری درباره مذاکرات هسته ای اشاره کرد و گفت: ما در شرایط مختلف و موضوعات دیده ایم که دشمنان به دنبال بهانه جویی و دبه کردن هستند و فریب را در جهان بینی خود اصل می دانند.

وزیر کشور بیان داشت: ما در مواضعی هستیم که با تدبیر مقام معظم رهبری، اراده رئیس جمهور و حمایتهای مردمی در راه خود گام می برداریم و باید از موضوع مذاکرات هسته ای حمایت واقعی کنیم ا آن را به نفع ملت ایران به ثبت رسانیم.

وزیر کشور به سیاستهای داخلی اشاره کرد و گفت: در بحث امنیت علاوه بر اینکه در اطراف ما کشورهایی وجود دارند که نمی توانند امنیت خود را کامل تامین کنند اما به لطف خداوند با همه اتفاقاتی که در چارچوب کشور با آن مواجه هستیم و با تهدیدهایی که دشمنان انجام می دهند، در آرامش و امنیت بسر می بریم و هیچ حادثه امنیتی در کشور نداریم و این مرهون مردم خوبمان هستیم.

رحمانی فضلی با بیان اینکه ایران الگوی امنیتی کشورهای همسایه شده، گفت: این موضوع سبب شد تا سرمایه های زیادی را برای سرمایه گذاری در ایران در پشت نوبت هستند و ایران تنها جایگاه مطمئن و امن برای سرمایه گذای است.

وزیر کشور گفت: در حوزه سیاست داخلی به دلیل امنیت و اتحاد، حول محور رهبری دارای اقتدار هستیم و مشارکت واقعی مرم را در سرنوشتشان می بینیم.

وی با بیان اینکه نشاط سیاسی و تحلیل سیاسی که مردم دارند بی نظیر است، گفت: در حوزه اقتصادی، زیرساختی و عمرانی دچار پیشرفتهای زیادی هستیم و ثبات اقتصادی ما در دنیا بی نظیر است.

وزیر کشور به سیاستهای اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و آن را راه نجات ما از اقتصاد نفتی دانست و گفت: محور اصلی آن مردم و بخش خصوصی به شمار می رود و کاهش تورم به ۱۶ درصد نشان دهنده کاهش گرانی است.

رحمانی فضلی به حوزه فرهنگی اشاره کرد و گفت: ما شاهد شکوفایی فرهنگی هستیم که بیداری اسلامی در کشورهای دیگر ناشی از انقلاب اسلامی است و رویکرد اصلی مردم، حفظ ارزشهای دینی است و اگر در برخی رفتارها ونمادها دارای اشکالاتی هستیم باید با هدایت بر دلها و جان ها، این رفتارها را به مسیر اصلی اش سوق دهیم.

وی با بیان اینکه ایران سرزمین کهنی است که برابر هجمه ها ایستاده است، گفت: ما توانسته ایم فرهنگمان حفظ و تقویت کنیم و حفظ دستاوردها و تدوام آن با حفظ و تقویت اصول انقلاب ممکن است.

رحمانی فضلی تاکید کرد: اگر می خواهیم برابر دشمنان بایستیم باید بدانیم ناچار از مقاومت و ایستادگی هستیم و این مقاومت با حمایت و همراهی مردم به وقوع می پیوندد.