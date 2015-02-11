یزدیها سنگ تمام گذاشتند/ برگزاری باشکوه راهپیمایی ۲۲ بهمن در یزد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز اقشار مختلف مردم یزد با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن با سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» بر دشمنی خود با استکبار جهانی و ایادی آن پا فشاری کردند.

مردم از سوی دیگر با سر دادن شعارهای «لبیک با خامنه ‌ای لبیک با حسین است»، «خامنه ‌ای خمینی دیگر است، ولایتش ولایت حیدر است»، «وای اگر خامنه ‌ای اذن جهادم دهد، لشکر دنیا نتواند که جوابم دهد»، «ای رهبر آزاده، آماده ‌ایم آماده» و «لبیک یا خامنه ‌ای» ولایتمداری خود و دفاع و پیروی همه جانبه از رهبری را اعلام کردند.

مردم یزد که امروز راهپیمایی خود را در دو مسیر انجام دادند، با صلابت، هماهنگی و یکدلی شعارهای یوم الله ۲۲ بهمن را تکرار کردند تا از اتحاد آنها بار دیگر لرزه ای بر اندام دشمنان بیفتد.

امروز حضور اقشار مختلف مردم از زن و مرد و پیر و جوان تا مسئولان، بسیجیان، روحانیون، علما، دانشجویان، ورزشکاران، کسبه و بازاریان و ... مثال زدنی بود.

اقلیت های مذهبی زرتشتی و کلیمی نیز امروز در کنار مردم درالعباده یزد، پیروزی انقلاب اسلامی ایران را جشن گرفتند و علاقمندی خود را انقلاب اسلامی مردم ایران را اعلام کردند.

نمایندگان اتباع بیگانه افغانی، پاکستانی و هندی نیز در این مراسم حضوری پرشکوه داشتند و در کنار مردم یزد شعار «مرگ بر آمریکا» سر می‌ دادند.

راهپیمایان یزدی امروز همچنین با سر دادن شعارهای «لبیک یا محمدا»، «شکوه عزت دین، ‌بر همگان مبارک»، «ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند»، بار دیگر بر اسلامی بودن انقلاب ایران و ترویج اسلام ناب محمدی (ص) توسط این انقلاب شکوهمند تاکید کردند.

در سایر شهرها و روستاهای استان یزد نیز در بیش از ۶۰ نقطه مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن برگزار شد و مردم در همه مناطق حضوری پرشکوه در این مراسم داشتند.

اجرای سرودهای انقلاب با لباس متحدالشکل که ترسیمی از پرچم ایران داشت توسط گروه های دانش آموزی، اجرای سرود توسط کانون مداحان و شعرای آیینی، به آتش کشیدن پرچم اسرائیل و آمریکا، به حرکت درآوردن پرچم های ایران و ... از دیگر برنامه های این مراسم بود.

حجت الاسلام ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، استاندار یزد و نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی نیز از سخنران راهپیمایی امروز بودند.