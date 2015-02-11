حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا رضوان طلب در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه وظیفه مسئولان با این حضور مردمی سنگین تر می شود، گفت: این حضور مردمی باعث می شود که تعهد مسئولان نسبت به این ملت وفادار بیشتر شود؛ ملت کارشان را انجام می دهند، اما مسئولان باید احساس شرمندگی کنند.

وی افزود: مهمترین اولویت امروز کشور، خدمت به مردم در همه عرصه هاست؛ از جمله اینکه در عرصه سیاسی آنچه را که مردم می خواهند و مقام معظم رهبری فرموده اند دنبال کنیم و مراقب باشیم که آرمان های انقلاب و شعارهای اولیه آن را از دست ندهیم.

رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم ادامه داد: در عرصه رفاه عمومی نیز باید تلاش شود که نیازهای زندگی مردم به راحتی تامین شود.

رضوان طلب با اشاره به وظیفه دانشگاهیان در برابر شور انقلابی مردم ایران، تاکید کرد: دانشگاهیان باید برای این مردم مسیر فکری سالم را فراهم کنند و نسبت به رشد علم و جهاد علمی بیش از گذشته اهتمام داشته باشند.