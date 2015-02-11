به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه «وقایع تهرانیه» از اول هفته جاری در اماکن عمومی پایتخت از جمله ایستگاه‌های مترو و اتوبوس و نیز مراکز فرهنگی شهر، رایگان در اختیار شهروندان تهرانی قرار می‌گیرد.

شعار روزنامه مذکور که خود را «روزنامه دوزاری مردم تهران» معرفی می‌کند و به همت مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران و با هدف تغییر ذائقه مردم این کلانشهر، هر روز منتشر می‌شود، این بیت از ابوالقاسم حالت است: پارگی را به صراحت نتوان فاش نمود / به کنایت سخن از طرز رفو باید گفت.

حتی شناسنامه این روزنامه هم از طنز خالی نیست؛ مدیرمسئول: علامه دهخدا، سردبیر: نسیم شمال، دبیر تحریریه: روح عبید زاکانی، مشاور ادبی: سعدی شیرازی، مدیر داخلی: برد پیت و همسر مدیر داخلی: آنجلینا جولی، عناوین درج شده در قسمت شناسنامه «وقایع تهرانیه» است.

نویسندگان مطالب این روزنامه هم اینگونه معرفی شده‌اند: «جمعی از طنزنویسان که نخواسته‌اند نامشان فاش بشود».

این روزنامه تک برگی روی کاغذ کرافت و با پس‌زمینه قهوه‌ای رنگ که یادآور روزنامه‌های طنز و فکاهی دوره مشروطه است، منتشر می‌شود و تا به امروز (چهارشنبه ۲۲ بهمن) ۵ شماره از آن درآمده است.