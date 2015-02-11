هلاکت 7 نفر از سرکردگان داعش در شرق تکریت

به گزارش خبرگزاری مهر، الفرات از موفقیت نیروهای امنیتی در عملیات هلی برن در شرق تکریت و هلاکت هفت نفر از سرکردگان باندهای تروریستی داعش خبر داد.

این شبکه به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد یک واحد از نیروهای واکنش سریع اقدام به عملیات هلی برن در منزلی در ناحیه العلم در شرق تکریت کرد که نشست باندهای تروریستی داعش در آن برگزار می شد.

بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی توانستند در این عملیات ضربتی، هفت سرکرده داعش از جمله یک سرکرده غیر عراقی را به هلاکت برسانند.

نیروهای امنیتی پس از این عملیات موفقیت آمیز بدون اینکه آسیبی ببینند، به پایگاه خود بازگشتند.