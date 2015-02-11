  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۲ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۲۰

هلاکت 7 نفر از سرکردگان داعش در شرق تکریت

هلاکت 7 نفر از سرکردگان داعش در شرق تکریت

منابع عراقی از هلاکت هفت نفر از سرکردگان گروه تکفیری تروریستی داعش در شرق تکریت خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، الفرات از موفقیت نیروهای امنیتی در عملیات هلی برن در شرق تکریت و هلاکت هفت نفر از سرکردگان باندهای تروریستی داعش خبر داد.

این شبکه به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد یک واحد از نیروهای واکنش سریع اقدام به عملیات هلی برن در منزلی در ناحیه العلم در شرق تکریت کرد که نشست باندهای تروریستی داعش در آن برگزار می شد.

بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی توانستند در این عملیات ضربتی، هفت سرکرده داعش از جمله یک سرکرده غیر عراقی را به هلاکت برسانند.

نیروهای امنیتی پس از این عملیات موفقیت آمیز بدون اینکه آسیبی ببینند، به پایگاه خود بازگشتند.

 

کد خبر 2493732

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها