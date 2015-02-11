مردم ایران ملت شعور است/حمایت های مردمی دشمنان را عقب می نشاند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مفید کیایی نژاد در سخنرانی مراسم راهپیمایی22 بهمن در جمع راهپیمایان شهرستان ساوجبلاغ اظهار داشت: حضور گسترده مردم در راهپیمایی امروز نشانگر این است که مردم همیشه در صحنه های حساس حاضر هستند و با بصیرت و آگاهی و زمان شناسی از نظام و خون شهدا حفاظت و پاسداری می کنند.

وی تصریح کرد: حضور پر شکوه مردم در راهپیمایی امروز بیعت مجدد با رهبری و آرمانهای مقدس جمهوری اسلامی و نمایش اقتدار و عظمت ملت بزرگ ایران اسلامی است.

نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حضور پر شکوه مردم در این راهپیمایی پشتوانه محکمی برای اعضای گروه 1+5 است، یادآور شد: مردم اقتدار و عزت ایران اسلامی و دفاع از حقوق حقه خود را از تیم مذاکره کننده خواهان هستند و امروز با شرکت در راهپیمایی بر این خواسته های خود تاکید و پافشاری کردند.

وی گفت مردمی که 98 درصد آنان به نظام جمهوری اسلامی آری گفتند تا آخر در پای نظام می مانند.

کیایی نژاد افزود: در عین مشکلات بزرگ اقتصادی که با تحریم های ظالمانه گریبانگیر ملت ما است مردم ما پای آرمانهای خود ایستاده اند و از آنان حمایت و پشتیبانی می کنند.

وی افزود: شما ملت شعار نیستید ملت شعور هستید و امروز این حضور نشانه شعور ملتی است که با تمام قوا آمدند و یک بار دیگر ندای وحدت و همدلی سر دادند

کیایی نژاد افزود: مسئولین با هیچ زبانی نمی توانند قدردان شما باشند وظیفه آنان در مقابل کاری که کردید سنگین تر از گذشته شد و باید با خدمت و تلاش خود جبران محبت شما مردم را در عمل نشان دهند.

نماینده مردم ساوجبلاغ با بیان اینکه این کشور متعلق به امام زمان است و او هم این کشور را در مقابل توطئه و دشمنی ها حفظ کرده است، افزود: وجود نازنین رهبر معظم انقلاب نقشه های دشمنان را نقش بر آب کرده و با درایت خود این کشور را به ساحل نجات و رستگاری می برد.

وی اشاره ای به شبیخون فرهنگی و دسیسه های دشمن در بعد فرهنگی بر علیه جوانان کرد و خواستار هوشیاری جوانان، خانواده ها و از همه مهمتر مسئولان فرهنگی کشور شد.

کیایی نژاد ادامه داد: امسال نیز همچون سالهای گذشته حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن بی نظیر و بسیار باشکوه است که بدون شک این حضور همیشگی مردم در صحنه های مختلف است که باعث شده دشمنان تا حدودی از خواسته های خود عقب نشینی کنند.

وی در ادامه از حضور مردم در راهپیمایی امروز قدردانی کرد.