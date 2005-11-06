علم و ادب مي تواند نماينده شايسته اي براي استان خراسان باشد

علي يار حسيني سرپرست تيم فوتسال علم و ادب خراسان درگفتگو با خبرنگار" مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهارداشت: قرار گرفتن درمقابل تيم ملي فوتسال كشور كه همگي ازنخبگان فوتسال ايران هستند، براي تيم علم وادب بعنوان نماينده استان خراسان يك افتخار محسوب مي شود.

حسيني در ادامه افزود: تلاش كادرفني بر روي برطرف كردن نقاط ضعف تيم معطوف شده است و اميدواريم درنيم فصل دوم به صدرنشيني خود ادامه دهيم وهمچنين بازيهاي قابل قبولي را ازخود به نمايش بگذاريم.

وي ضمن تحسين تيم دربازي مقابل تيم ملي فوتسال ابرازداشت: بازيكنان فراتر از انتظار ظاهرشدند ونشان دادند كه توان انجام بازيهاي سطح بالا را دارا هستند و مي توانند درمسابقات ليگ برتر نيزحضوري شايسته داشته باشند.

حسيني ازصاحبان صنايع وكارخانجات براي پوشش تيم فوتسال دعوت به عمل آورد وتاكيد كرد: رساندن تيم به سطح اول فوتسال كشورنياز به حمايت همه جانبه دارد و دراين راستا صاحبان صنايع بزرگ درمشهد مي توانند اين تيم را مورد حمايت خود قرارداده وكمك شاياني براي صعود اين تيم باشند.