علي يار حسيني سرپرست تيم فوتسال علم و ادب خراسان درگفتگو با خبرنگار" مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهارداشت: قرار گرفتن درمقابل تيم ملي فوتسال كشور كه همگي ازنخبگان فوتسال ايران هستند، براي تيم علم وادب بعنوان نماينده استان خراسان يك افتخار محسوب مي شود.
حسيني در ادامه افزود: تلاش كادرفني بر روي برطرف كردن نقاط ضعف تيم معطوف شده است و اميدواريم درنيم فصل دوم به صدرنشيني خود ادامه دهيم وهمچنين بازيهاي قابل قبولي را ازخود به نمايش بگذاريم.
وي ضمن تحسين تيم دربازي مقابل تيم ملي فوتسال ابرازداشت: بازيكنان فراتر از انتظار ظاهرشدند ونشان دادند كه توان انجام بازيهاي سطح بالا را دارا هستند و مي توانند درمسابقات ليگ برتر نيزحضوري شايسته داشته باشند.
حسيني ازصاحبان صنايع وكارخانجات براي پوشش تيم فوتسال دعوت به عمل آورد وتاكيد كرد: رساندن تيم به سطح اول فوتسال كشورنياز به حمايت همه جانبه دارد و دراين راستا صاحبان صنايع بزرگ درمشهد مي توانند اين تيم را مورد حمايت خود قرارداده وكمك شاياني براي صعود اين تيم باشند.
سرپرست تيم فوتسال علم و ادب خراسان درگفتگو با" مهر":
علم و ادب مي تواند نماينده شايسته اي براي استان خراسان باشد
تيم فوتسال علم و ادب اين قابليت را دارد كه بتواند با صعود ازليگ يك كشور نماينده اي شايسته براي فوتسال خراسان باشد.
علي يار حسيني سرپرست تيم فوتسال علم و ادب خراسان درگفتگو با خبرنگار" مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهارداشت: قرار گرفتن درمقابل تيم ملي فوتسال كشور كه همگي ازنخبگان فوتسال ايران هستند، براي تيم علم وادب بعنوان نماينده استان خراسان يك افتخار محسوب مي شود.
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