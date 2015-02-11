شهریان: انقلاب اسلامی از آن همه مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، رباب شهریان در راهپیمایی یوم الله ۲۲بهمن با تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بیان کرد: مردم برای پیروزی انقلاب اسلامی زحمات زیادی کشیدند و انقلاب اسلامی متعلق به آنان است.

وی افزود: مردم نشان دادند که همیشه در صحنه حضور دارند و پشتیبان انقلاب اسلامی هستند و هرگز از آرمانهای خود کوتاه نخواهد آمد . مردم همانند سال‌های گذشته حضور پرشوری در راهیپمایی ۲۲ بهمن دارند که این حضور پیام مهم و بزرگی برای قدرت های بزرگ و استعمارگر دارد.

معاون امور ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان گفت: یکی دیگر از اهداف مردم از حضور باشکوه در راهپیمایی امسال حمایت از دولت تدبیر و امید در گفت وگو با قدرت های جهان برای رسیدن به حق ایران اسلامی است.

