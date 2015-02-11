  1. استانها
زاهدی:

حضور مردم در صحنه، پایانی بر تمامی یاوه گویی های دشمن است

حضور مردم در صحنه، پایانی بر تمامی یاوه گویی های دشمن است

سنندج – استاندار کردستان گفت: گزینه ای حضور ملت فهیم ایران در صحنه راهپیمایی ۲۲ بهمن تمام گزینه های روی میز دشمنان را خنثی می کند.

به گزارش خبرنگار، عبدالمحمد زاهدی ظهر چهارشنبه در راهپیمایی ۲۲ بهمن در سنندج با اشاره به اهمیت و جایگاه حضور مردم در صحنه اظهار داشت: حضور مردم همیشه در صحنه در تمامی عرصه های سیاسی باعث اقتدار و عزت ایران اسلامی شده است.

وی افزود: پیروزی انقلاب زندگی شرافتمندانه و پر عزتی را برای مردم ایران به ارمغان آورد و دست غارت گران را از سرمایه های ملی کشور کوتاه کرد.

استاندار کردستان بیان کرد: پیروزی انقلاب اسلامی بعد از نهضت پیامبر اسلام (ص) بزرگترین حادثه تاریخ اسلام بود که توانست باعث انسجام و اتحاد مسلمانان شود.

زاهدی یادآور شد: تلاش و مجاهدت و ایمان مردم ایران و خون شهیدان رمز بقاء و ماندگاری انقلاب نوپای ایران اسلامی است که در مقابل تمامی هجمه ها، تهاجم نظامی و شبیه خون فرهنگی ایستادگی کرده است.

وی ادامه داد: دوران قبل از انقلاب دوران استعمار و چپاول بود و مردم ایران زیر شلاق دشمنان بودند و از این رو مردم خواهان استقلال و آزادی بودند و این خواسته خود را در قالب نظام جمهوری اسلامی محقق کردند.

استاندار کردستان در ادامه سخنان خود در جمع مردم حاضر در راهپیمایی ۲۲ بهمن در سنندج گفت: این انقلاب متعلق به خود مردم است چرا که همین مردم با رهبری حضرت امام (ره)، بدون سلاح، بدون امکانات و با دست خالی در برابر نظام طاغوت ایستادگی کرده و نهضت خود را به پیروزی رساندند.

زاهدی اظهار داشت: نمایندگان ما و تیم مذاکره کننده هسته ‌ای به پشتوانه حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن با قوت و قدرت عرصه جنگ دیپلماسی را پیش می ‌برند.

وی افزود: امروز که در عرصه بین ‌المللی نمایندگان ما و تیم مذاکره کننده هسته‌ ای در عرصه جنگ دیپلماسی قرار دارد حمایت مردم از مجموعه نظام، دولت و تیم مذاکره کننده هسته ‌ای بسیار مهم بوده و مردم با آگاه بودن به این امر در صحنه حاضر شدند تا پیام حمایت خود از نظام، دولت و مذاکره‌ کنندگان هسته‌ ای را به جهان اعلام کنند.

استاندار کردستان بیان کرد: هرچه حضور مردم در صحنه پرشورتر باشد مطمئناً نمایندگان ما با قوت و قدرت بیشتری در حوزه دیپلماسی مذاکره می‌ کنند و طبق اطلاعات به دست آمده این حضور حماسی امروز در کردستان و سراسر ایران اسلامی رقم خورده است.

زاهدی یادآور شد: حفظ روحیه استقلال، آزادی این ملت و زیر بار ظلم نرفتن تنها در زیر سایه یک پرچم است که حفظ می شود که آن پرچم ایثار و شهادت است که غرور و شرف را به ما هدیه کرده و پرچم این کشور را در بلندای تاریخ بشریت برافراشتند که با خون شهید در وجود ما تعهدات دمیده شد.

وی ادامه داد: مردم ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هزاران شهید را تقدیم اسلام کردند و مشقت فراوانی را در راستای تحقق و پایداری نظام اسلامی کشیدند.

استاندار کردستان گفت: پیروزی انقلاب سالروز عزت، شرافت و اقتدار ملتی است که دست در دست هم و تحت رهبری امام از منافع هود و کیان کشورشان دفاع کردند.

زاهدی اظهار داشت: امروز نظام جمهوری اسلامی نظامی قدرتمند است که علرغم تمامی تهدیدها و تحریم ها ایستاده تر از گذشته در برابر دشمنان ایستاده و از حق مسلم خود کوتاه نمی آید.

وی افزود: امروز به برکت خون شهدا و حمایت های مردم همیشه در صحنه ایران یکی از قدرت های منطقه است و در بحث امنیت نیز از امن ترین کشورهای خاورمیانه است.

استاندار کردستان بیان کرد: امروز تمام ملت ایران با تمام مذاهب در برابر فتنه های دشمنان ایستادند و از نظام و دین اسلام حمایت کردند.

زاهدی در پایان سخنان خود در سنندج یادآور شد: حضور آحاد جامعه در زیر باران رحمت نشانه استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است و تمامی دشمنان باید با دیدن این صحنه شاهد اقتدار و عزمت ایران اسلامی باشند.

