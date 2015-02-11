حضور مردم در صحنه، پایانی بر تمامی یاوه گویی های دشمن است

به گزارش خبرنگار، عبدالمحمد زاهدی ظهر چهارشنبه در راهپیمایی ۲۲ بهمن در سنندج با اشاره به اهمیت و جایگاه حضور مردم در صحنه اظهار داشت: حضور مردم همیشه در صحنه در تمامی عرصه های سیاسی باعث اقتدار و عزت ایران اسلامی شده است.

وی افزود: پیروزی انقلاب زندگی شرافتمندانه و پر عزتی را برای مردم ایران به ارمغان آورد و دست غارت گران را از سرمایه های ملی کشور کوتاه کرد.

استاندار کردستان بیان کرد: پیروزی انقلاب اسلامی بعد از نهضت پیامبر اسلام (ص) بزرگترین حادثه تاریخ اسلام بود که توانست باعث انسجام و اتحاد مسلمانان شود.

زاهدی یادآور شد: تلاش و مجاهدت و ایمان مردم ایران و خون شهیدان رمز بقاء و ماندگاری انقلاب نوپای ایران اسلامی است که در مقابل تمامی هجمه ها، تهاجم نظامی و شبیه خون فرهنگی ایستادگی کرده است.

وی ادامه داد: دوران قبل از انقلاب دوران استعمار و چپاول بود و مردم ایران زیر شلاق دشمنان بودند و از این رو مردم خواهان استقلال و آزادی بودند و این خواسته خود را در قالب نظام جمهوری اسلامی محقق کردند.

استاندار کردستان در ادامه سخنان خود در جمع مردم حاضر در راهپیمایی ۲۲ بهمن در سنندج گفت: این انقلاب متعلق به خود مردم است چرا که همین مردم با رهبری حضرت امام (ره)، بدون سلاح، بدون امکانات و با دست خالی در برابر نظام طاغوت ایستادگی کرده و نهضت خود را به پیروزی رساندند.

زاهدی اظهار داشت: نمایندگان ما و تیم مذاکره کننده هسته ‌ای به پشتوانه حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن با قوت و قدرت عرصه جنگ دیپلماسی را پیش می ‌برند.

وی افزود: امروز که در عرصه بین ‌المللی نمایندگان ما و تیم مذاکره کننده هسته‌ ای در عرصه جنگ دیپلماسی قرار دارد حمایت مردم از مجموعه نظام، دولت و تیم مذاکره کننده هسته ‌ای بسیار مهم بوده و مردم با آگاه بودن به این امر در صحنه حاضر شدند تا پیام حمایت خود از نظام، دولت و مذاکره‌ کنندگان هسته‌ ای را به جهان اعلام کنند.

استاندار کردستان بیان کرد: هرچه حضور مردم در صحنه پرشورتر باشد مطمئناً نمایندگان ما با قوت و قدرت بیشتری در حوزه دیپلماسی مذاکره می‌ کنند و طبق اطلاعات به دست آمده این حضور حماسی امروز در کردستان و سراسر ایران اسلامی رقم خورده است.

زاهدی یادآور شد: حفظ روحیه استقلال، آزادی این ملت و زیر بار ظلم نرفتن تنها در زیر سایه یک پرچم است که حفظ می شود که آن پرچم ایثار و شهادت است که غرور و شرف را به ما هدیه کرده و پرچم این کشور را در بلندای تاریخ بشریت برافراشتند که با خون شهید در وجود ما تعهدات دمیده شد.

وی ادامه داد: مردم ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هزاران شهید را تقدیم اسلام کردند و مشقت فراوانی را در راستای تحقق و پایداری نظام اسلامی کشیدند.

استاندار کردستان گفت: پیروزی انقلاب سالروز عزت، شرافت و اقتدار ملتی است که دست در دست هم و تحت رهبری امام از منافع هود و کیان کشورشان دفاع کردند.

زاهدی اظهار داشت: امروز نظام جمهوری اسلامی نظامی قدرتمند است که علرغم تمامی تهدیدها و تحریم ها ایستاده تر از گذشته در برابر دشمنان ایستاده و از حق مسلم خود کوتاه نمی آید.

وی افزود: امروز به برکت خون شهدا و حمایت های مردم همیشه در صحنه ایران یکی از قدرت های منطقه است و در بحث امنیت نیز از امن ترین کشورهای خاورمیانه است.

استاندار کردستان بیان کرد: امروز تمام ملت ایران با تمام مذاهب در برابر فتنه های دشمنان ایستادند و از نظام و دین اسلام حمایت کردند.

زاهدی در پایان سخنان خود در سنندج یادآور شد: حضور آحاد جامعه در زیر باران رحمت نشانه استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است و تمامی دشمنان باید با دیدن این صحنه شاهد اقتدار و عزمت ایران اسلامی باشند.