جواب تحقیر ایران تودهنی قاطع ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی امروز در سخنرانی روز ۲۲ بهمن ماه در اهواز اظهار كرد: ملت ایران همانگونه كه از ۳۶ سال قبل راه خود را انتخاب كرده است اكنون نیز بر این راه، ثابت قدم مانده و هر كس قصد داشته باشد این ملت را تحقیر كند با تودهنی قاطع ملت مواجه خواهد شد.

وی افزود: رهبران دنیا بدانند هر كس در هر پست مقامی كه قصد داشته باشند ملت ایران را تحقیر كند باید پیشاپیش شكست در برابر اراده ملت ایران را نیز برای خود كنار بگذارد زیرا این ملت در پیشبرد آرمانهای خود با كسی تعارف ندارد. رهبران سابق آمریكا بیش از هر كسی نتیجه این شكست را از ملت ایران تجربه كرده اند و در زمانی كه آمریكا قصد ابقای شاه را در این كشور داشت در برابر اراده آهنین ملت ایران تسلیم شد و شاه برخلاف میل آنها از این كشور بیرون رانده شد.

جلیلی با اشاره به دشمنی های بی پایان آمریكا با ملت ایران تصریح كرد: رهبران آمریكا بعد از شكست در ابقای شاه، قصد داشتند جلو پیشرفت ملت ایران را بگیرند و در این خصوص انواع تحریم ها را به این ملت تحمیل كردند. حتی آنها با انواع كارشكنی ها قصد جلوگیری از پیشرفت هسته ای ایران را داشتند ولی ملت با اراده ایران، با پس زدن این اقدامات به آنچه كه می خواست به خصوص در مسئله هسته ای دست یافت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینكه خاك خوزستان به علت آمیخته شدن با خون شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مقدس است، عنوان كرد: امروز مردم خوزستان با حضور در این راهپیمایی روز ۲۲ بهمن آن هم در شرایط بد جوی و گرد و غبار، حماسه دیگری آفریدندند كه باید به آنها افتخار كرد.

جلیلی با تاكید بر اینكه مسئله گرد و غبار كه مردم خوزستان را به شدت آزار می دهد باید مرتفع شود، عنوان كرد: مردم خوزستان در قلب ملت ایران جای دارد و به دلیل همین ارزش بالای آنها است كه رهبر معظم انقلاب دستور ویژه برای حل مشكل خوزستان صادر کردند.