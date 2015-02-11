خلق حماسه 22 بهمن مردم آذربایجان غربی زیر بارش شدید باران

به گزارش خبرنگار مهر، مردم ارومیه در صفوف به هم فشرده از اولین دقایق آغاز راهپیمایی 22 بهمن زیر بارش شدید باران با فریادهای "الله اکبر"، "22 بهمن ماه یوم الله یوم الله" با ارزشهای والای انقلاب اسلامی تجدید بیعت کرده و با سردادن شعارهای "مرگ بر آمریکا" ، مرگ بر داعش صهیونیستی و تروریستهای تکفیری" نفرت و انزجار خود را از کشتار مسلمانان منطقه به نمایش گذاشتند.

در این راهپیمایی که با حضور دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا برگزار شد راهپیمایان با در دست داشتن پلاکارد، دست نوشته، پارچه نوشته و نه تحریم، نه ذلت، مذاکره با عزت خواستار حفظ اصول اساسی انقلاب اسلامی در مذاکرات ایران با 1+5 شدند.

حضور پیر و جوان، زن و مرد در کنار حضور اقلیت های مذهبی در این راهپیمایی در کنار مسئولان رنگ و جلوه خاصی به راهپیمایی سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ارومیه بخشیده بود.

گروه سرود 1357 نفری دانش آموزان ارومیه در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در ارومیه همچون چند سال در تجمه پایانی میدان انقلاب این شهر با به تن کردن لباس های سه رنگ با تشکیل پرچم ایران اسلامی به اجرای سرودهای انقلابی پرداختند.

22 بهمن ماه روز عزت و اقتدار ملت ایران است

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی در حاشیه این راهپیمایی باشکوه مردمی به خبرنگار مهر گفت: ۳۶ سال پیش در چنین روزی غیرت و شجاعت مردان و زنان ایران اسلامی باعث شد تا مجسمه ی استکبار و بی عدالتی به زمین انداخته شود، امروز هم مردم حضور خودشان زیر بارش شدید باران در راهپیمایی ۲۲ بهمن همان غیرت و شجاعت بهمن ۵۷ را به تمام جهانیان به اثبات رساندند.

حجت الاسلام سید محمد فخری با اعلام اینکه انقلاب اسلامی با پشتوانه ی مردمی به پیروزی رسید ادامه داد: حضور گسترده ی همه ساله مردم در راهیمایی ۲۲ بهمن ماه حکایت از همراهی، همدلی و همگامی با آرمان های انقلاب و امام راحل داشته و نشانگر این امر مهم است که مردم همواره پشتیبان آرمان های انقلاب هستند.

وی با اشاره به اینکه امروز دشمنان، دستاوردهای نظام را نشانه گرفته اند و تحمل پیشرفت ایران اسلامی را ندارند تاکید کرد: حضور گسترده همه آحاد مختلف در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن ماه با نشان داده مردم ایران با بصیرت و آگاهی کامل بار دیگر به دنیا نشان دادند که همراه پشتیان انقلاب و مسئولان هستند.

بر اساس گزارش خبرنگاران مهر در سایر شهرستانهای استان نیز حضور گروه های مختلف مردمی در راهپیمایی 22 بهمن نشان از خلق حماسه دیگری برای ثبت در کتاب قطور انقلاب اسلامی است.