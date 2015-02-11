مردم ورامین برگ زرین دیگری را در تاریخ منطقه ثبت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی حیدریان در حاشیه مراسم راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن شهرستان ورامین با تجلیل از حضور باشکوه مردم این منطقه در راهپیمایی امروز اظهار داشت: حضور مردم ورامین در راهپیمایی امسال پرشورتر از سال های گذشته بود.

شهردار ورامین افزود: مردم ورامین با حضور باشکوه خود در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن مشت محکمی بر دهان استکبار و دشمنان انقلاب اسلامی زدند به طوری که برگ زرین دیگری بر تاریخ پرافتخار این سرزمین ثبت شد.

وی ادامه داد: اگرچه سردی هوا و بارندگی می توانست عاملی برای کمرنگ تر شدن حضور مردم باشد اما مردم این دیار بار دیگر ثابت کردند که برای دفاع از کیان نظام اسلامی همه چیز را تحمل کرده و پای آرمانهای انقلاب اسلامی ایستاده اند.

حیدریان اضافه کرد: حضور پرشور مردم ایران در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن پیام های محکمی را به سردمداران استکبار و ابرقدرت های عالم داد و این موضوع را به اثبات رسانید که ملت پای ارزش ها و آرمان های انقلاب ایستاده اند.

گفتنی است مردم خداجوی و ولایت مدار شهرستان ورامین همانانی که در ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ کفن بر تن کرده و در راه دفاع از ولایت خون خود را تقدیم به اسلام کردند تا در ۲۲ بهمن ۵۷ شاهد پیروزی انقلاب اسلامی باشند بار دیگر به صحنه آمده و اعلام کردند که این بار نیز برای دفاع از نظام و ولایت حاضرند کفن پدران خود را بر تن کرده و یک تنه به جنگ با استکبار بروند.

مردم شهرستان ورامین با وجود سردی هوا از ساعات اولیه امروز در میدان امام خمینی (ره) این شهر تجمع کرده و با حرکت به سمت میدان امام حسین (ع) و سردادن شعارهای ضد استکباری مرگ بر آمریکا ، مرگ بر اسرائیل ، مرگ بر فرانسه و هیهات من الذله اوج اقتدار و عزت خود را به رخ جهانیان کشیدند.

راهپیمایی با عبور از محل شهادت شهدای ۱۰ دی سال ۵۷ ورامین ، با یاد آوری خاطره شهیدان ، گل های خود را نثار آنان کردند.

اقشار مختلف مردم ، زن و مرد ، کوچک و بزرگ به صحنه آمده اند تا به استکبار این پیام را برسانند که انقلاب اسلامی ملت ایران به نسل و یا گروه خاصی تعلق ندارد و همه مردم دوشادوش یکدیگر از آرمان های این نظام حراست خواهند کرد.

دانش آموزان ورامین با در دست گرفتن ماکت پهباد ، اوج اقتدار نظامی و اطلاعاتی ایران اسلامی در اوج تحریم های ناجوانمردانه را به استکبار جهانی یاد آورد شدند.

سیل عظیم عاشقان نظام مقدس جمهوری اسلامی پس از عبور از میدان امام حسین (ع) و خیابان شهید باهنر در مقابل کارخانه قند تجمع نموده و از سخنان آیت الله موحدی کرمانی بهره بردند.

راهپیمایان در پایان با قرائت بیانیه ای بر ادامه راه شهیدان تأکید کرده و ایستادگی را تنها راه مقابله با استکبار اعلام کردند.