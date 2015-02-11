  1. بین الملل
بازتاب راهپیمایی ۲۲ بهمن در رسانه های بین المللی-۷/

شینهوا:ایرانیها مخالفت خودرا با فشار وتحریم‌های غرب اعلام کردند

خبرگزاری شینهوا از مخالفت مردم ایران با تحریم ها و فشارهای غرب در راهپیمایی سراسری بیست و دوم بهمن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، مردم ایران امروز چهارشنبه به مناسبت سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به راهپیمایی در شهرهای مختلف پرداختند. در این راهپیمایی که با حضور صدها هزار نفر از مردم انجام گرفت، شرکت کنندگان بر حق هسته ای ایران تاکید کردند.

در تهران نیز جمعیت گسترده مردم با راهپیمایی در خیابان های منتهی به میدان آزادی مخالفت خود را با هر گونه اعمال فشار از سوی غرب و تحریم ها اعلام کردند. این در حالی است که مذاکرات ایران و کشورهای ۱+۵ شامل آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان برای حل اختلافات بر سر برنامه هسته ای ایران همچنان ادامه دارد.

این خبرگزاری چینی در بخش دیگری از گزارش خود به سخنان اخیر مقامات ایران در مورد حق هسته ای ایران و هشدار به مقامات غربی برای استفاده از فرصت به وجود آمده در مذاکرات اشاره کرد. شینهوا به نقل از رهبر انقلاب نوشت ایران خواهان یک توافق خوب است و حاضر نیست به توافقی که منافع ملت را به خطر می اندازد، تن دهد.

