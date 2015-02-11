دشمنان از منطق استبداد ستیزی و استقلال انقلاب اسلامی می ترسند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو ظهر چهارشنبه، در جمع راهپیمایی مردم گنبد گفت: امیدوارم در راستای آموزه های الهی و اسلامی بتوانیم وظایف حقیقی و دینی خود را برای انقلاب بزرگ اسلامی انجام دهیم.

وی افزود: عنصر الهی شدن و نورانی شدن ملت ایران زمینه ساز یک انفجار شد. امام در تقدیر از ملت ایران عزیز و فرهیخته فرمودند میبینم ملت ایران الهی شده است.

وی بیان کرد: راهبری روحانیت بزرگ امام راحل و اتحاد و هوشمندی و فداکاری ملت ایران اصل ارده ملت بزرگ، زمینه ساز این انقلاب الهی شده و دستاوردهای بزرگی را ایجاد کرد که اگر بتوانیم ین دستاوردها را محاسبه کنیم و بیان کنیم نمیتوانیم از پس آن برآییم.دستاوردهای انقلاب ایران ،استقلال،آزادی و جمهوری اسلامی بود.

صادقلو تصریح کرد: شناخت مفاهیم این سه عوان ساده نیست. جوهره این انقلاب عدالت اسلامی و خدمت برای مردم جهان است و از این جهت این انقلاب یک انقلاب کم حجم نیست بلکه پرعظمت است و متصل به انقلاب پیامبر(ص) است.

استاندار ادامه داد: مسئولیت در این نظام الهی قدرت و مقام داشتن نیست بلکه جوهره مسئولیت در نظام الهی خدمت است. رسالت جوهره اش امامت و امامت جوهره اش عدالت و نیز جوهره عدالت خدمت است.

وی اظهار کرد: در این نظام مقام اعتبار و عاریت است. مقام فوریت است و زودگذر و هرآنچه که با این ادبیات فاصله داشته باشیم از ادبیات حکومت الهی فاصله خواهیم داشت.

وی ادامه داد: در این نظام، مقام بر مسئول سوار نیست مسئول در رسالتش بر مقام سوار است. حساسیت دشمن بر این نظام به خاطر همین خدمت گذاری نظام به مردم است و دشمن با دشمنی خود نمی خواهد نظام به مردم خدمت کند ولی امام راحل و مقام معظم رهبری در ادبیات خود خود را خدمتگذار مردم می دانند.

صادقلو تصریح کرد: تمام افتخار ما این است که بتوانیم خدمتگذار مردم باشیم. اگر دقت کنیم با توجه به تمام مشکلات، ایران دستاوردهای بزرگ سیاسی اجتماعی نظامی و فرهنگی بسیار را بدست آورده است.

وی ادامه داد: ما نمی گوییم مشکلات وجود ندارند پس باید به مانند همین را هپیمایی همه با هم در جهت رفع آن کوشا باشیم. امروز دشمن انقلاب را نشانه گرفته تا نتواند به مردم خدمت کند و بین مردم فاصله بیفتد. ما با اتحاد و یکدلی و هوشیاری و فهم خود این انقلاب را در مسیر کاروان خود قرار دهیم.

استاندار گلستان افزود: امروز دشمنان به دنبال اسلام هراسی شیعه هراسی و ایران هراسی و تاجایی رفتند که به رسول الله توهین کردند سرّ آن خودترسی است. منطق این انقلاب منطق مهربانی و منطقی است نه استبداد-استعمار و اینان از این منطق می ترسند.