  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۲ بهمن ۱۳۹۳، ۱۳:۴۵

سی و هفتمین بهار انقلاب؛

"لبیک یا خامنه ای" تبریزی‌ها زیر باران و برف

"لبیک یا خامنه ای" تبریزی‌ها زیر باران و برف

تبریز - سی و هفتمین بهار انقلاب اسلامی همزمان با سراسر کشور در تبریز نیز گرامی داشته شد و مردم با شعارهای لبیک یا خامنه ای زیر باران و برف به راهپیمایی پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم سراسر آذربایجان شرقی از صبح امروز به خیابان ها آمدند و در هوای زیر صفر درجه استان و شهر تبریز با شعارهای "مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل" و "لبیک یا رسول الله" به جهانیان نشان دادند که تا آخرین نفس پای آرمان های انقلاب ایستاده اند.

از حواشی جالب این مراسم پرشور و باشکوه برگزاری سرود انقلاب اسلامی توسط ۱۳۵۷ دانش آموز مدارس پنج گانه تبریز بود.

برگزاری نمایشگاه کاریکاتور، نقاشی خیابانی و ایستگاه های صلواتی از دیگر نکات جالب این مراسم بود.

در تبریز نیز مردم درحالی امروز به خیابان ها آمدند و صفوف یکپارچه راهپیمایی را تشکیل دادند که از اوایل صبح بارش شدید باران و برف شروع شده بود و هم اکنون نیز ادامه دارد.

کد مطلب 2493808

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها