به گزارش خبرنگار مهر، مردم سراسر آذربایجان شرقی از صبح امروز به خیابان ها آمدند و در هوای زیر صفر درجه استان و شهر تبریز با شعارهای "مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل" و "لبیک یا رسول الله" به جهانیان نشان دادند که تا آخرین نفس پای آرمان های انقلاب ایستاده اند.

از حواشی جالب این مراسم پرشور و باشکوه برگزاری سرود انقلاب اسلامی توسط ۱۳۵۷ دانش آموز مدارس پنج گانه تبریز بود.

برگزاری نمایشگاه کاریکاتور، نقاشی خیابانی و ایستگاه های صلواتی از دیگر نکات جالب این مراسم بود.

در تبریز نیز مردم درحالی امروز به خیابان ها آمدند و صفوف یکپارچه راهپیمایی را تشکیل دادند که از اوایل صبح بارش شدید باران و برف شروع شده بود و هم اکنون نیز ادامه دارد.