ملت ایران در مسیر پیشرفت نظام اسلامی تا پای جان ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام بیرانوند پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار داشت: مردم صاحبان اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی هستند و حضور در کنار انقلاب و نظام در همه مراحل و صحنه های مختلف را از وظایف خود می دانند.

وی افزود: نمونه بارز این مشارکت، حضور بی نظیر مردم و جوانان در جبهه های حق علیه باطل بود که با وجود در برداشتن هزینه زیاد، فرزندان این مرز و بوم جانشان را برای دفاع از میهن اسلامی نثار کردند.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مردم به این نظام تعصب و عرق تمام دارند چرا که احساس مالکیت نسبت به نظام داشته و آن را مسیری برای تحقق اهداف اخروی و دنیوی خود می دانند.

بیرانوند تصریح کرد: نظام اسلامی نظامی تمام عیار، دینی و مردم سالار است که ملت ایران در مسیر پیشرفت همه جانبه این نظام الهی تا پای جان ایستاده اند.

وی افزود: عرصه راهپیمایی ۲۲ بهمن از جمله عرصه هایی است که مردم ایران اسلامی با حضور گسترده خود به طور عملی به صحنه می آیند و حماسه می آفرینند.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این حضور هم برای داخلی ها پیام دارد و هم برای دشمنان خارجی که به این کشور چشم طمع دوخته اند.

وی یادآور شد: مقاومت در مسیر رسیدن به اهداف عالی نظام از پیامهای حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن است که امسال شاهد حضور برجسته مردم نسبت به سالهای گذشته بودیم.