اقتدار امروز ایران مدیون پشتیبانی مردم و دانشگاهیان است

غلامرضا اکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور گسترده ملت ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: ۲۲ بهمن ماه روز تاریخی برای ملت ایران، دانشجویان، دانشگاهیان و همه مسئولان است. چراکه روزی است که آزادی و سرزندگی و پیشرفت و تعالی ایران به رهبری امام خمینی (ره) آغاز شد و همه مردم بعد از ۳۶ سال همچنان با قدرت و آگاهی فراوان در صحنه هستند و این نشان می دهد که این انقلاب یک انقلاب مردمی بوده و هست و مردم همچنان پشتیبان این نظام هستند.

وی افزود: اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران مدیون پشتیبانی های مردم، دانشجویان و دانشگاهیان است.

رئیس دانشگاه هنر افزود: این حضور گسترده ملت ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن وظیفه را بر مسئولان سنگین تر می کند تا همه مسئولان برای دفاع از حق ملت ایران تلاش کنند تا با توجه به رهنمود های امام راحل و هدایت ها و راهنمایی های مقام معظم رهبری کشور را به جایگاه بالای خود برسانند.