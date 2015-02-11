به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های جهان امروز به پوشش خبری راهپیمایی میلیونی مردم سراسر ایران در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی پرداختند. در این میان شبکه بی بی سی با انتشار تصاویری از این راهپیمایی عظیم، شعارها و خواسته های مردم در مورد حق دستیابی به انرژی هسته ای مورد توجه قرار داد.

این شبکه بخش هایی از سخنرانی «حسن روحانی» رئیس جمهوری اسلامی ایران را به نقل از خبرگزاری های ایران منتشر کرد و نوشت: در گزارش‌ها و تصاویر راهپیمایی روز چهارشنبه که به طور وسیع در رسانه‌های خبری جمهوری اسلامی انتشار یافته، موضوع پرونده هسته‌ای و مذاکرات بین ایران و گروه ۱+۵ و بعضی حواشی آن هم منعکس شده است.

در ادامه این گزارش به پلاکاردهای شرکت کنندگان در راهپیمایی تهران اشاره شده و آمده است: بر پلاکاردهایی که در راهپیمایی تهران حمل می‌شد، ضمن حمایت از مذاکرات هسته‌ای، بر تبعیت مذاکره کنندگان از خواسته‌های آیت‌الله خامنه‌ای تاکید شده بود.

بی بی سی اظهارات شماری از مقامات شرکت کننده در راهپیمایی را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: این مقامات در گفتگو با خبرنگاران، نظرات خود را در زمینه مذاکرات هسته‌ای ابراز داشتند. «احمد جنتی» دبیر شورای نگهبان با یادآوری مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای با دو مرحله‌ای شدن مذاکرات با گروه ۱+۵ گفت: آمریکا می‌خواهد ما را به دنبال نخود سیاه بفرستد و تیم مذاکره کننده هسته‌ای باید به خوبی بیانات رهبر معظم انقلاب را در دستور کار قرار دهد. همچنین «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه بر لزوم دستیابی به توافق جامع در یک مرحله تاکید کرد و گفت: دیدگاهی که بنده خودم دنبال کردم همین بوده است و خوشحالم نظر مقام معظم رهبری هم همین است.

به نوشته بی بی سی در مراسم راهپیمایی امسال نیز مانند سال های گذشته، شعار اصلی راهپیمایان ابراز خصومت با آمریکا بوده و راهپیمایی کنندگان تهرانی در طول مسیر راهپیمایی بارها پرچم های آمریکا، بریتانیا و اسرائیل را آتش زدند. گروهی از راهپیمایان در تهران شعارهایی در محکومیت اهانت به پیامبر اسلام می‌دادند که اشاره به ماجرای انتشار کاریکاتورهای موهن در یک نشریه فرانسوی بود. بعضی از راهپیمایان هم سربندهایی با شعار "من انقلابی هستم" به سر بسته بودند.