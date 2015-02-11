تیم مذاکره کننده در چارچوب خطوط رهبری حرکت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود علوی ظهر چهارشنبه در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن قزوین که در امامزاده حسین (ع) و مزار شهدا تجمع کرده بودند اظهارداشت: حضور شما مردم آگاه و انقلابی همواره گرد یاس و ناامیدی را در دل دشمنان و بدخواهان پاشیده و امید و شادابی را در میان دوستان تقویت کرده است.

وزیر اطلاعات بیان کرد: قدر خود را بدانید زیرا حضور حماسی شما در دوران انقلاب تاکنون توانسته بسیاری از توطئه ها را خنثی کرده و عزم فرزندان میهن را در مبارزه بادشمنان جزم کند و این حضور ستون خیمه انقلاب شده و مسیر انقلاب را در تداوم هموار کرده و تزلزل را از بین برده است.

وی افزود: امام راحل در دو مرحله در سالهای ۴۱ و ۴۲ و سالهای ۵۶ و ۵۷ وارد صحنه شدند و در شرایطی که کسی امید پیروزی نداشت با مدیریت هوشمندانه خود و استفاده از علما و مراجع با پرچمداری خود با فریاد بیداری خود نهضت را به سرانجام رساندند.

وزیر اطلاعات تصریح کرد: امام همه را وارد صحنه کردند و سران هیئت های مذهبی و بازاریان را فراخواندن و همه گروهها را وارد صحنه کردند تا انقلاب با اقتدار بیشتری به ثمر برسد.

علوی بیان کرد: امام راحل پرچم مبارزه را در بدنرین شرایط برافراشتند و قیام را آغاز کردند و با پایداری، استقامت مردم آن را به پیروزی رساندند.

وی افزود: امام هرگز در انقلاب مردم و نیروهای مسلح را رو در روی هم قرار نداد و همه را وابسته به کشور می دانست اما امروز در انقلاب های دیگر می بینید که چگونه مردم در مقابل همه قرار گرفته و آشوب و بلوا کشور را نابود کرده است.

وزیر دولت تدبیر و امید یادآور شد: نگاه دوراندیشانه امام موجب شد انقلاب با کمترین شهید و هزینه به ثمر برسد و امروز هم رهبری معظم انقلاب با همان صلابت، مقاومت، عزم خلل ناپذیر و هدایت روشنگرانه این انقلاب را هدایت می کنند تا به سرمنزل مقصود برسد و پله های ترقی را به خوبی طی کند.



علوی گفت: امروز وقتی ماهواره فجر با افتخار به فضا فرستاده می شود اشک شوق در چشم فرزندان میهن نقش می بندد و به لطف الهی و وحدت حاکم بر کشور و رهبری هوشمندانه مسیر علم و دانش با سرعت طی خواهد شد.

دولت دنبال حاشیه نیست از همه نیروهای استفاده می کند

وی اضافه کرد: امروز شرایطی در کشور هست که با رهنمودهای رهبری و تدابیر ریاست جمهوری و برنامه منسجم دولت همه فرزندان انقلاب مانند سال ۵۷ همگی در صحنه حضور دارند و امروز دولتی در راس کار اجرایی کشور است که بدون حاشیه در مسیر آرامش و رفاه مردم است.

وزیر اطلاعات تصریح کرد: دولت تدبیر و امید به حاشیه نمی رود و نیروهای اصولگرا، اصلاح طلب و مستقل را به حاشیه نرانده و برای همه نیروهای انقلابی که به نظام اسلامی، ولایت و چارچوب های حاکم پایبند هستند احترام قائل است و به همه میدان می دهد و بستر فعالیت را برای همگان فراهم کرده است.

علوی گفت: جذب حداکثری و دفع حداقلی از راهبردهای ماست و اعتقاد داریم باید سربازان انقلاب را بیشتر کرده و جذب کنیم و حتی یک سرباز را به جبهه دشمن نفرستیم.

وزارت اطلاعات دنبال ایجاد امنیت و آرامش در فضای سیاسی است

این مسئول یادآورشد: وزارت اطلاعات تلاش می کند در فضای سیاسی کشور امنیت و آرامش حاکم شود و در کنار نشاط سیاسی سربازان گمنام امام زمان عزم جزم کرده اند تا در مقابل دشمنان با قاطعیت و قدرت و جسارت عمل کرده تا جرات هیچ توطئه ای نداشته باشند و در مقابل ملت دست ادب بر سینه خدمت خواهند زد و خود را خدمتگزار می دانند.

وی افزود:امروز اگردولت پا در عرصه مذاکره گذاشته مربوط به دولت قبل است و اصل مذاکرات در سال ۹۲ با نظر رهبری آغاز شد و مذاکره با دیگر کشورها هم قبلا انجام شده است.

علوی تصریح کرد: خطوط مذاکرات توسط رهبری تعیین شده است و تیم مذاکره کننده در چارچوب های تعیین شده حرکت می کند وکسی نمی تواند به ملت خیانت کند و روی عزت ملت پا بگذارد.

وی اضافه کرد: مگر رئیس جمهور می تواند ملت را به ذلت بکشاند و عزت مردم را نادیده بگیرد ما در مسیر چارچوبهای تعیین شده حرکت می کنیم.

وزیر اطلاعات یادآورشد: باید صنوف مختلف را به وحدت دعوت کنیم و بگذاریم مردم بدون دغدغه زندگی کنند و از آرامش برخوردار باشند.

علوی تصریح کرد: درست است که تحریم ها در اراده سیاسی نظام، ملت و رهبری تاثیر نداشته اما باید بدانیم در حوزه اقتصاد تاثیر داشته و کار را برای دولت مشکل و سخت کرده و اینگونه نیست که بی تاثیر باشد.

وی اضافه کرد: کاهش قیمت نفت مردم را متزلزل نمی کند اما به اقتصاد آسیب می زند واداره امور کشور را مشکل می کند و دولتمردان مصم هستند اداره کشور کمترین دغدغه برای مردم و رهبری را داشته باشد.

تدبیر دولت موجب آرامش رهبری شده است

وزیر اطلاعات در ادامه گفت: در سالهای گذشته هر زمانی خدمت مقام معظم رهبری می رسیدیم آثار تشویش و نگرانی و دغدغه در چهره ایشان مشاهده می شد اما از سال گذشته با تشکیل دولت تدبیر و امید که در اداره کشور عقل و درایت حرف اول را می زند خوشبختانه آرامش و طمانینه کاملا مشهود است.

علوی بیان کرد: دولت تلاش می کند با درایت و تدبیر و ایجاد آرامش کشور را اداره کند و با حل مشکلات کاری کند تا فشاری بر مردم وارد نشود اما برخی آرامش را از دست داده اند و فریادهای بیجا می زنند در حالی که باید به سمت وحدت برویم.

وی یادآورشد: در سالهای گذشته که سر همدیگر زدیم چه نتیجه ای گرفتیم که باز هم این مسیر را دنبال می کنیم بیایید به سمت وحدت برویم و ۲۲ بهمن باید روز تجدید میثاق با شهدا، امام راحل و رهبری باشد.