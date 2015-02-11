درمان رایگان بیماران تنفسی/پیگیری مشکل ریزگردها در سفر به عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی که به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور به منظور بررسی مشکلات ناشی از ریزگرهای خوزستان، عازم اهواز شده است در جلسه شورای اداری استان که با حضور استاندار، مدیران ارشد استان، فرماندهان نیروهای انتظامی و مسئولین سایر دستگاههای بر گزار شد حضور یافت که در این جلسه گزارشی از وضعیت ریزگردها ارائه و وظایف وماموریت های مرتبط با آن معین شد.

وی در حاشیه برگزاری این جلسه گفت: دولت مصمم است تا موضوع آلایندگی هوای استان خوزستان را بطور جدی پیگیری نماید و در سریعترین زمان ممکن نسبت به رفع آن اقدام نماید.

هاشمی در ادامه افزود: پیرو تاکید مقام معظم رهبری و شخص رییس جمهور بررسی موضوع ریزگردها از 2 هفته گذشته در هیات دولت شروع شده و روز سه شنبه نیز با حضور معاون اول رییس جمهوری و وزاری مرتبط در کارگروه اختصاصی که در این باره تشکیل شد، معضل ریزگردها مورد بحث قرار گرفت.

وی گفت: متاسفانه به دلیل کاهش 46 درصدی بارش در استان خوزستان، خشکسالی پیش رونده شده و منشاء مشکلاتی برای مردم شده است.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: در گذشته بخش عمده این ریزگردها از کشورهای همسایه مثل عراق بود اما متاسفانه در حال حاضر از داخل هم مشکلاتی ایجاد شده است.

وی تاکید کرد: مهم این است که کار علمی انجام دهیم که خوشبختانه مراکز علمی استان توانمندی های خوبی هم دارند و باید با راهکارهای تخصصی و بلندمدتی چون توجه به رودخانه ها و تالاب های استان و پوشش گیاهی مناسب بتوانند این مشکل را مهار کنند.

هاشمی گفت: اقدامات انجام شده کافی نیست و باید با سرعت بیشتری با حمایت های لازم ادامه پیدا کند و با اطلاع رسانی کافی و به موقع درباره ریزگردها به مردم ،اقدامات پیشگیرانه جهت سلامت آنان انجام شود.

وزیر بهداشت افزود: مقرر شد که همه بیمارستانهای دولتی ، تامین اجتماعی و بیمارستانهای وابسته به وزارت نفت و حتی بیمارستانهای خصوصی کلیه بیماران مشکلات تنفسی ناشی از ریزگردها را بطور رایگاه پذیرش و درمان کنند همچنین هلال احمر استانهای مجاور نیز برای تامین تجهیزات مورد نیاز اعلام آمادگی کرده اند.

هاشمی با تاکید مجدد بر اطلاع رسانی به موقع و صادقانه گفت: مردم پذیرش بسیار مناسبی دارند چون بار مراجعه به مراکز درمانی در مقایسه با قبل کاهش داشته و این نشانگر آگاهی آنهاست که آموزش دیده اند و موازین بهداشتی و مراقبت از خود را مراعات می کنند.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: پیگیری حل این معضل باید با جدیت ادامه داشته باشد و اینگونه نباشد که با فروکش کردن ریزگردها، اقدامات نیز کمرنگ شود.

وی با تاکید بر پیگیری مسئولین استانی و هیات وزیران در این خصوص، افزود: مشکل گردو غبار از سالهای قبل وجود داشته اما متاسفانه پیش رونده بوده و به بخش های بیشتری تسری پیدا کرده است آن بخشی که به دلیل بی توجهی به محیط زیست بوده و از آن غافل شدیم باید جبران شود.

هاشمی گفت: همه راه حل های پیش بینی شده، شدنی است که بخشی از آن مربوط به ماست و بخش دیگر مربوط به کشورهای همسایه مثل عراق است و هفته آینده معاون اول رییس جمهوری و بنده در راس هیاتی عازم عراق هستیم که فرصت مناسبی است با مسئولین آنجا در خصوص ریزگردها گفتگویی داشته باشیم.

وزیر بهداشت تاکید کرد: مقام معظم رهبری و شخص رییس جمهوری به مشکلات استان خوزستان و سلامت مردم حساس هستند و انتظار می رود که همه ارگان ها و نهادهای مرتبط با این موضوع با جدیت در کاهش و رفع مشکل اهتمام داشته باشند.

وزیر بهداشت سه شنبه شب پس از ورود به اهواز، ازبیماران تنفسی ناشی از گرد و غبار بستری در بیمارستان امام خمینی (ره) این شهر عیادت کرد و از وضعیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی استان خوزستان به مردم و بویژه بیماران تنفسی در روزهایی که استان با مشکل آلودگی هوای ناشی از گرد و خاک مواجه بوده، ابراز رضایت کرد.