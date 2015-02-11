شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» بيان سیاست خارجی ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد میرمحمدی، پیش از ظهر چهارشنبه در سخنرانی مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در میدان امیرچخماق یزد اظهار داشت: با طرح این شعار و بیان آن از زبان مردم در راهپیمایی ها، انقلاب اسلامی ایران از ابتدا مشخص کرد که قرار نیست زیر بار ظلم و ستم شرق و غرب برود.

وی عنوان کرد: دشمنان که از این ایدئولوژی ملت ایران خبر داشتند، دست به توطئه های بسیار زدند، هشت سال جنگ نابرابر را به ما تحمیل کردند و انواع و اقسام ترفندها را به کار گرفتند اما موفق نشدند و زمانی که راه به جایی نبردند، به تحریم متوسل شدند.

میرمحمدی خاطرنشان کرد: تحریم ها در واقع نشان از زبونی و ناتوانی دشمنان در مقابل ملت ایران بود آنها در واقع بیچارگی خود را در اعمال تحریم ها به نمایش گذاشتند.

وی عنوان کرد: به دنبال تحریم ها، مسائل و مشکلاتی در حوزه های مختلف حتی در زمینه سفر به مردم ما تحمیل کردند اما این مردم امروز با حضور پرشکوه خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان دادند که سر سازگاری با دشمن ندارند و بر روی آرمانهای خود همچنان ایستاده اند.

استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه انقلاب ما تغییر و تحولاتی نه تنها در داخل کشور بلکه در دنیا ایجاد کرد، افزود: یکی از این تحولات بزرگ، فروپاشی بلوک شوروی به عنوان یکی از دو ابرقدرت جهان بود و تاثیرات انقلاب اسلامی در این فروپاشی را نمی توان نادیده گرفت.

میرمحمدی ادامه داد: انقلاب ما در حالی با شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» پیروز شد که آن زمان دو ابرقدرت در بلوک های شرق و غرب به نام های آمریکا و شوروی حاکم بودند و این شعار و تحقق آن در ایران اسلامی، به الگویی برای تمام ملت های آزاده دنیا تبدیل شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از حضور گسترده و باشکوه مردم یزد در راهپیمایی ۲۲ بهمن قدردانی کرد و یاد و خاطره امام و شهدا را گرامی داشت.