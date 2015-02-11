ورزشگاه ۱۵ هزار نفری «پانزدهم خرداد» کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ورزشگاه ۱۵ هزار نفری کرمانشاه که مراحل ساخت آن از سال ۸۲ آغاز شده بود، سرانجام بعد از ظهر چهار شنبه ۲۲ بهمن ماه ۹۳ با حضور محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان به بهره برداری رسید.

در این مراسم رضایی، استاندار کرمانشاه، جوهری مدیر کل ورزش و جوانان استان و مدبر، مدیر عامل شرکت توسعه و تجهیز نیز حضور داشتند.

یک مسابقه فوتبال بین تیم‌ منتخب ۹۸ کشورمان و تیم مهر آیینان مهر استان کرمانشاه نیز راس ساعت 15:30 در این ورزشگاه برگزار خواهد شد.

بازیکنان مطرحی از جمله علی دایی، خداداد عزیزی، مهدی مهدوی‌ کیا، سیروس دین‌ محمدی، پژمان جمشیدی، بهروز رهبری‌ فرد، محسن آشوری، مهدی هاشمی‌ نسب و پرویز برومند در ترکیب تیم منتخب ۹۸ حضور خواهند داشت.

گفتنی است، دیدار با استاندار کرمانشاه و روسای هیئت های ورزشی استان از دیگر برنامه های سفر یک روزه گودرزی به کرمانشاه است.