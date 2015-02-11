موج خروشان هرمزگانی ها در کنار آبهای خلیج فارس/حماسه رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم مسلمان و انقلابی استان هرمزگان همزمان با 22 بهمن ماه حضوری گسترده و پرشور در راهپیمایی سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران داشتند.

هرمزگانی ها از شیعه و سنی و در شهرستان های مختلف این استان با وحدت و یکپارچگی و همگام با مردم ایران در سراسر میهن اسلامی با حضور حماسی در راهپیمایی 22 بهمن بار دیگر از آرمان های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران دفاع کردند.

امواج خروشان هرمزگانی ها در این روز در کنار آب های نیلگون خلیج فارس سرازیر شد و حافظان خلیج فارس بر ایستادگی خود در دفاع از اسلام و انقلاب تاکید کردند.

جاسم جادری استاندار هرمزگان در جمع راهپیمایان 22 بهمن در بندرعباس، عنوان کرد: مردم امروز با این حضور گسترده و معنادار خود در راهپیمایی 22 بهمن با وجود همه توطئه و فتنه های دشمنان ثابت کردند که محکم پای انقلاب اسلامی ایستاده اند.

وی ادامه داد: وفاداری مردم نسبت به انقلاب اسلامی بیش تر شده و امروز مردم هرمزگان در کنار ساحل زیبای خلیج فارس با امواج خروشان خود از اسلام و انقلاب دفاع کردند.

استاندار هرمزگان افزود: ملت ایران با وجود همه محاصره ها و ترفندهای دشمنان دست از این انقلاب بر نمی دارد و پاسخ کوبنده ای به دشمنان می دهند.

جادری با اشاره به اقدامات دولت تدبیر و امید در راستای رشد و تعالی کشور، تصریح کرد: دولت یازدهم با عقلانیت و تدبیر تلاش کرده تعهدات خود را اجرایی کند و در استان هرمزگان نیز در دهه فجر سال جاری نزدیک به 600 پروژه عمرانی با اعتباری نزدیک به 750 میلیارد تومان افتتاح شد.

وی اجرای طرح تحول نظام سلامت و قرار گرفتن بیش از 10 میلیون ایرانی تحت پوشش بیمه را از دیگر اقدامات مهم دولت تدبیر و امید برشمرد و بیان داشت: دیپلمات های شجاع ما نیز براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری در مقابل جهان خواران ایستاده اند و در آینده شاهد پیروزی ملت ایران در عرصه مذاکرات هسته ای نیز خواهیم بود.

در پایان این راهپیمایی قطعنامه سراسری راهپیمایی 22 بهمن سال 93 قرائت شد.