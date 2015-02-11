دو مرحله ای کردن توافق هسته ای یک دام است/ لزوم لغو همه تحریم ها

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی ظهر چهارشنبه در جمع راهپیمایی کنندگان روز ۲۲ بهمن در بروجرد گفت: امروز یوم الله ۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران به رهبری حضرت امام راحل(ره) است.

وی افزود: مردم غیرتمند ایران هم اکنون ۳۶ سال است که پیروزی انقلاب را جشن می گیرند و به همین مناسبت با حضور گسترده و پرشور و نشاط در این راهپیمایی عظیم و سراسری یکبار دیگر بر تداوم راه امام و انقلاب تاکید می کنند.

امام جمعه بروجرد ادامه داد: امروز جشن سی و شش سالگی استقامت ملت ایران در برابر خصومتها و توطئه های قدرتهای سلطه گر جهانی به رهبری آمریکای جهانخوار است.

حجت الاسلام ترابی تصریح کرد: یکی از گزینه هایی که دشمنان در این سالها علیه ملت ایران بکار برده اند مسئله تحریم اقتصادی و فشارهای سیاسی بوده است.

وی افزود: دشمنان طی چند سال اخیر با تشدید تحریمها می خواستند ملت ایران را به تسخیر خود در بیاورند و مسیر پیشرفت و بالندگی علمی ایران اسلامی را متوقف کنند که تا بحال نتوانسته اند و نقشه های دشمن در این زمینه نقش برآب شده است.

امام جمعه بروجرد با بیان اینکه ملت ایران در سایه تحریمها علی رغم تصور دشمنان موفقیتهای حیرت آوری داشته اند، ادامه داد: امروز ملت ایران به برکت صبر و ایستادگی و خون پاک شهداء و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری افتخار می کند که در زمینه تولید علم رتبه پانزدهم جهان و رتبه اول منطقه را دارد.

وی اظهار داشت: پرتاب ماهواره فجر و قرار گرفتن آن در مدار زمین از دیگر موفقیتهای فضایی ایران بوده که دشمنان اسلام را متعجب کرده است.

حجت الاسلام ترابی خاطر نشان کرد: انتظار داریم که تیم مذاکره کنند هسته ای در برابر زیاده خواهیهای دشمنان اسلام ایستادگی کنند و بدانند که ملت ایران هیچگاه در مقابل زورگوییها و زیاده خواهی های آمریکا کوتاهی نخواهد کرد.

وی تصریح کرد: توافق هسته ای زمانی پذیرفته می شود که تمام تحریمها لغو شود زیرا بدون لغو تحریمها نباید توافقی صورت گیرد.

امام جمعه بروجرد اظهار داشت: توافق دو مرحله ای مسئله ای غیر ممکن و ناپسند است و اینکه تنها بر سر اصول و کلیات توافق کرده و جزییات را در نظر نگیریم قابل قبول نیست.

وی با بیان اینکه باید توافق در برگیرنده کلیات و جزییات باشد، افزود: دولتمردان بدانند که دو مرحله ای کردن توافقات هسته ای یک دام است و چالش های هسته ای بر سر کلیات نیست بلکه بر سر جزییاتی مانند غنی سازی، مکان غنی سازی و ... است.

امام جمعه بروجرد با بیان اینکه مقام معظم رهبری با موضع گیری بهنگام خود نقشه های آمریکا را نقش برآب کردند افزود: اینکه جان کری با عصبانیت گفته به مذاکرات ادامه نخواهیم داد و میز مذاکره را ترک می کنیم نشان دهنده این است که مقام معظم رهبری به موقع توطئه دشمن را شناخته و آن را خنثی کرده است.

حجت الاسلام ترابی گفت: دشمنان هرگز میز مذاکرات را ترک نخواهند کرد زیرا راهی به جز مذاکره با ایران ندارند.

وی افزود: دشمنان ناچارند بمانند و مذاکره کنند و این را خوب می دانند که از طریق تحریمها نمی توانند به اهداف شوم خود برسند.

امام جمعه بروجرد در پایان سخنان خود با بیان اینکه امروز در این شرایط نامساعد جوی مردم بروجرد آمدند تا از عزت و شرف خود دفاع کنند افزود: امروز مردم بروجرد با تجدید میثاق با امام راحل و شهیدان و رهبر فرزانه انقلاب یکبار دیگر موقعیت شناسی و بیداری خود را به نمایش گذاشتند.