بیش از ۵۰ هزار ورامینی در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله فرجی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه ورامین گفت: مردم ورامین وارثان قیام خونین ۱۵ خرداد در ۲۲ بهمن برگ زرین دیگری از تاریخ حضور حماسی خود در صحنه های مختلف اجتماعی و سیاسی نظام ورق زدند و عزتی دوباره برای این دیار به همراه آوردند.

وی افزود: حضور حماسی ، پرشور و مسوولانه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال به واقع در طول تاریخ انقلاب اسلامی بی سابقه بود ، گویی تمامی مردم ورامین در صحنه راهپیمایی شرکت کرده و اوج افتخار خود را به جهان به نمایش گذاشتند.

وی اظهار داشت: این در حالی است که علاوه بر ورامین ،در شهرهای خیرآباد و جواد آباد نیزراهپیمایی جداگانه برگزار شد و در این مراسم نیز شاهد حضور پرشور و حماسی مردم بودیم.

این مسئول یادآور شد: با در نظر گرفتن طول مسیر و محاسبات صورت گرفته ، بیش از ۵۰ هزار نفر از مردم ورامین در راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن شرکت کردند که در تاریخ حضور مردم ورامین در مناسبت های مختلف بی سابقه می باشد.

فرجی افزود: به منظور پوشش تصویری این مراسم با شکوه هماهنگی لازم با صدا و سیما انجام شد و با همکاری مسوولین کار تصویر برداری از حماسه حضو رمردم ورامین با استفاده از بالگرد صورت گرفت که یقینا تصاویر این حماسه گویای اوج حماسه مردم ورامین خواهد بود.