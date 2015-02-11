۲۸ کلانتری مازندران با حضور وزیر کشور افتتاح شد

‌به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح پروژه های میلیاردی کلانتریهای مازندران دقایقی قبل و همزمان با آخرین روز گرامیداشت دهه فجر با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و جمعی از مسئولان در کلانتری ۱۲ ساری برگزار شد.

سردار مسعود جعفری نسب فرمانده انتظامی مازندران در حاشیه این مراسم، گفت: برای افتتاح پروژه های کلانتریهای مازندران ۲۲۰ میلیارد ریال اعتبار صرف شده است.

وی افزود: این طرح ها در قالب طرح مدیریت و کیفیت فرماندهی انتظامی مازندران اجرایی شده است.

همزمان با حضور وزیر کشور ۲۸ کلانتری شهرهای مازندران بصورت ویدئوکنفرانس در شهرهای مختلف افتتاح شد.

وزیر کشور همچنین قبل از ظهر چهارشنبه در جمع راهپیمایان ساروی به سخنرانی پرداخته بود.