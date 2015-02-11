  1. استانها
آیت الله نعیم آبادی:

قدرت فرزندان اسلام ترس را بر آمریکا حاکم کرده است

بندرعباس - نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان گفت: قدرت فرزندان اسلام ترس را بر آمریکا حاکم کرده و پیام انقلاب اسلامی مردم ایران تا مناطق مختلف دنیا رفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن در بندرعباس، عنوان کرد: ملت ایران با وجود همه شیطنت های دشمنان، بی سابقه ترین حضور را در راهپیمایی ۲۲ بهمن داشتند و پاسخ دشمنان را دادند.

وی ادامه داد: مردم ایران با رقم زدن این حماسه پاسداران ارزشمند نظام الهی بودند.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان با بیان اینکه ملت ما از نعمت هدایت های حضرت امام راحل و مقام معظم رهبری برخوردار بوده است، افزود: به برکت شناخت عمیق مردم ایران از رهبرشان، امروز کشور ما امن ترین و قدرتمندترین کشور است.

آیت الله نعیم آبادی خاطرنشان کرد: قدرت فرزندان اسلام ترس را بر آمریکا حاکم کرده و پیام انقلاب اسلامی مردم ایران تا مناطق مختلف دنیا رفته است.

