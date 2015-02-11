راهپیمایی ۲۲ بهمن ارکان نظام اسلامی را مستحکم تر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز حجت الاسلام مهدی عطائی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور باشکوه مردم در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن اظهار داشت: مردم ایران اسلامی با حضور باشکوه خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان دادند که از چه میزان بصیرت و هوشیاری برخوردار هستند.

رییس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان پیشوا افزود: مردم ایران اسلامی با حضور یکپارچه و مثال زدنی خود در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن ارکان نظام اسلامی را مستحکم تر از گذشته کرده و دشمن را نسبت به آینده ناامید کردند.

وی ادامه داد: دشمنان امیدوار بودند تا با استفاده از سیاست های تحریم و تهدید که بر علیه جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرده بودند، به نتیجه رسیده و مردم در راهپیمایی امروز شرکت نکنند اما حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن مشت محکمی بر دهان استکبار زد.

عطائی اضافه کرد: راهپیمایی ۲۲ بهمن و حضور باصلابت مردم تمامی نقشه ها و توطئه های دشمن را برهم زده و مسئولان نظام اسلامی را برای خدمت رسانی به مردم باانگیزه تر از گذشته کرد به همین خاطر باید قدر مردم دانسته شود.

این مسئول با تجلیل از حضور حماسی مردم پیشوا در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن گفت: مردم شهرستان پیشوا همچون گذشته در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن حضوری حماسی داشته و بار دیگر پیوند خود را با انقلاب اسلامی نشان دادند.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی پیشوا افزود: مردم شهرستان پیشوا از ساعات اولیه صبح در مسیرهای راهپیمایی حضور یافته و با سر دادن شعارهایی نظیر مرگ بر امریکا و مرگ بر اسراییل دشمن شناسی خود را نشان دادند.