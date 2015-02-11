نگذارید بر عزت ملت در مذاکرات خدشه ای وارد شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی قابل ظهر چهارشنبه در اجتماع راهپیمایان ۲۲ بهمن قزوین که در مزار شهدای این شهر گرد آمده بودند اظهارداشت: مردم کشورمان هرگاه انقلاب نیازمند حضور آنها بوده در صحنه حاضر شده اند و یک لحظه نیز در سه دهه گذشته نظام را تنها نگذاشته اند.

وی افزود: مردم با ایستادگی خود همه توطئه ها، فتنه ها، ترورها و جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشتند و با مردانگی انقلاب را خفظ کردند و مسیر تداوم آن را هموار کردند و عزت امروز را رقم زدند.

حجت الاسلام قابل تصریح کرد: امروز در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی همه آمده اند تا با شهدا تجدید بیعت کرده و با رهبری و نظام عهد بندند که در صیانت از آرمانهای انقلاب کوتاه نخواهند آمد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین یادآورشد: ۲۲ کمیته در مرکز قزوین و ۱۸ کمیته در شهرستان های استان تشکیل شد و با برنامه ریزی در مدت دوماه زمینه حضور گسترده و پرشور مردم در این ر اهپیمایی باشکوه و مراسم جشن انقلاب فراهم شد.

این مسئول بیان کرد:در مدت دوماه سرتاسر شهرها، روستاها و بخشهای استان آماده شدند تادر راهپیمایی و جشن انقلاب شرکت کنند و امروز با گذشت ۳۶ سال از انقلاب شاهد پرشور مردم در صحنه هستیم.

مذاکره با عزت ادامه یابد

قابل گفت: امروز که مذاکرات با اذن رهبری آغاز شده باید با عزت و سربلندی ملت ادامه یابد و به نتیجه برسد لذا از مسئولان انتظار داریم به گونه ای عمل کنند تا در تداوم این مذاکرات با دشمن بر عزت و افتخار ملت خدشه ای وارد نشود.

وی تصریح کرد: ملت قدردان ولایت و رهبری است و امیدواریم با پشتیبانی همه جانبه خود از ولایت نظام اسلامی همچنان مسیر عزت طلبی و افتخار را طی کند.