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۲۲ بهمن ۱۳۹۳، ۱۴:۵۳

آیت الله موحدی کرمانی:

مسئولان نسبت به فساد بی تفاوت نباشند/ نباید چشممان به آمریکا باشد

مسئولان نسبت به فساد بی تفاوت نباشند/ نباید چشممان به آمریکا باشد

ورامین- امام جمعه موقت تهران گفت: مسوولین نباید نسبت به فساد و تباهی بی تفاوت باشند ، اگر رشوه گیری در ادارات وجود دارد باید با قاطعیت با آن برخورد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد علی موحدی کرمانی در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن شهرستان ورامین گفت : امام خمینی(ره) هنکامی حرکت خود را آغاز کرد که جایگاه مردم ایران در جهان نازل بود و تمامی برنامه ریزی های کشور درسلطه بیگانگان بود و در اصل آمریکا بر ایران حکومت می کرد .

امام جمعه موقت تهران گفت : آمریکا مستشاران خود را در کنار شاه قرار داده بود و شاه نیز از هراس این که مبادا بلایی که انگلیس بر سر پدرش آورد ، آمریکا با او انجام دهد در تمامی تصمیم گیری های خود برای کشور نظر آمریکا را اعمال می کرد.

وی اظهار داشت : مردم ایران در هیچ نقطه از جهان جایگاهی نداشتند و از ذلت تا آن جا ادامه داشت که در سفر حج از مردم ایران به عنوان برادر یهود ، همانان که دشمن اسلام بوده و خون مسلمانان را می ریزند یاد می کردند.

خطیب موقت جمعه تهران افزود : در میان این جنایت امام فریاد ضد استکباری خود را سر داد و تصمیم گرفت تا ملت ایران را از یوغ استکبار و ظلم نجات دهد ، آن زمان عده ای اعلام می کردند که امام نمی تواند در برابر قدرت شاه و حمایت های آمریکا به پیروزی دست یابد ولی امام فرمودند که به خواست خداوند مطمئن باشید که شاه رفتنی است و آمریکا نیز هیچ غلطی نمی تواند بکند.

وی گفت : امروز را نگاه نکنید که فریاد اسلام خواهی ملت های مسلمان و آزادیخواهان جهان به آسمان بلند است و ملت های مسلمان به راحتی انزجار خود را از آمریکا اعلام می کنند ، امام راحل و مردم ایران در شرایطی قیام خود را علیه شاه آغاز کردند که سرویس های اطلاعاتی شاه هر صدایی را در سینه محبوس می کردند و هر کس از امام حرف می زد جایی جز زندان و تحمل شکنجه های کشنده نداشت.

امام  انقلابی فرهنگی در ایران ایجاد کرد

وی اظهار داشت : امام امید را در دل مردم ایران زنده کرد ، به آنان خودباوری داد و یأس و ناامیدی را از مردم ایران دور ساخت ، در مقابل نیز مردم با ولایت پذیری کامل و حرکت پشت سر امام از شکنجه ها نهراسیدند ، استقامت کردند و در برابر کفر تسلیم نشدند تا بتوانند انقلاب را به پیروزی برسانند.

وی گفت : یادمان نمی رود مجلس زمان شاهد در این کشور قانون کاپیتالاسیون مربوط مصونیت آمریکایی ها در ایران را تصویب کردند ، قانونی که با عمل به آن آمریکایی ها می توانستند هر جرم و جنایتی را در کشور انجام دهند و دادگاه های ایران نتوانند آنها محاکمه کنند ، امام با اطلاع ا زاین قانون فرمودند که شاه ایران را به آمریکا فروخت.

وی افزود: امام راحل در قیام خود ریشه مشکلات ایران را در رفتن شاه به عنوان عامل فساد کشور اعلام کرده بود و مشکلات ایران با از ریشه علاج کرد و رژیم شاهنشاهی را به زباله دان تاریخ انداخت.

وی عنوان کرد : مردم با آگاهی از فساد شاه و با تکیه بر نهضت عاشورا و با درک ارزش شهادت حسینی وار وارد میدان مبارزه شدند و این را می توان در وصیت نامه جوانانی که در طول دوران هشت سال دفاع مقدس به شهادت رسیدند به خوبی مشاهد کرد.

وی گفت : امام  انقلابی فرهنگی در ایران ایجادکرد و به این واسطه همه مردم به دین اسلام و ارزش های آن پایبند شدند ولی آیا امروز نیز همان ارزش ها در جامعه حاکم است ، اگر بعد از انقلاب افراد بدحجاب و بی حجاب به واسطه استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی به سمت حجاب گرایش پیدا کردند آیا امروز نیز جامعه از بد حجاب و بی حجاب عاری است .

رسیدگی به اقتصاد و معیشت مردم از دیگر وظایف مسوولین است

وی تأکید کرد: امام راحل بارها اعلام فرمودند که نگهداری انقلاب از پیروزی آن سخت تر است ، شهدا خون دادند و جانشان را آگاهانه نثار اسلام کردند تا انقلاب پیروز شود و امروز ما وظیفه داریم تا از این انقلاب حراست نمائیم ، انقلاب امانتی الهی در دست مردم است و مسوولین با خدمت رسانی ، جوانان با پاکدامنی و زنان با عفت باید از ارزش های انقلاب حراست کنند.

وی خطاب به مسوولین نظام گفت : تصور نکنید که نظام لقمه چربی برای مال اندوزی است بلکه امانتی الهی و باری به دوش آنان است تا به این واسطه بتوانند مشکلات مردم را برطرف کنند.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به وظایف مسوولین گفت : نخستین وظیفه مسوولین برپایی نماز در جامعه است ،مسوولین باید شرایط را به گونه ای رقم بزنند که فضای نماز در جامعه نمایان باشد ، مسوولین اجازه ندارند بگویند ما نمی توانیم مردم را به زور به بهشت ببریم ، این وظیفه شماست که راه سعادت جامعه را به سمت بهشت هموار سازید.

آیت الله موحدی کرمانی یادآور شد: رسیدگی به اقتصاد و معیشت مردم از دیگر وظایف مسوولین است و باید شرایط را به گونه ای فراهم نمایند که همه ملت از مواهب و امکانات کشور برخوردار شوند ، اگر دزی ثروت ما را به غارت برد و یا اگر آمریکا پول های ما را بلوکه کرد باید فریاد برآوریم و حق خود را مطالبه کنیم.

وی گفت : مقام معظم رهبری بارها فرموده اند که نباید چشم ما به آمریکا باشد و نباید به آنان دل بست ، آنها دلسوز ما نیستند ، قلب های آنان آکنده از کینه و عداوت از ملت ایران است چون ما اسلام داریم و اسلام در برابر زیاده خواهی آنان می ایستد.

مسوولین نباید نسبت به فساد و تباهی بی تفاوت باشند

وی امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان دیگر وظیفه مسوولین یاد کرد و افزود : مسوولین نباید نسبت به فساد و تباهی بی تفاوت باشند ، اگر رشوه گیری در ادارات وجود دارد باید با قاطعیت با آن برخورد شده و با فساد مقابله شود.

وی با اشاره به کلام امیرمومنان حضرت علی (ع) گفت : به فرموده حضرت علی (ع) چند چیز است که برای هر حکومت تهدید می شود که نخستین آن بی توجهی به اصول و مهم جلوه دادن فروع است ، در دست داشتن عکس امام در راهپیمایی بسیار خوب است ولی مهم و اصل ولایت فقیه و درک اساسی از این جایگاه است که اگر چنین شود بسیاری از مشکلات برطرف می شود.

وی از ادای امانت به عنوان دیگر اصل در هر حکومت یاد کرد و افزود : مسوولین باید در کارهای خود امانت داری را مد نظر قرار دهند ، رئیس جمهور باید هنگام انتخاب اعضاء کابینه بهترین فرد را از هر جای کشور که باشد انتخاب کند ، مجلس نیز باید در رأی اعتماد به وزیران دقت کنند و مردم نیز در انتخاب رئیس جمهور ، نماینده مجلس و شورای اسلامی بهترین و اصلح ترین فرد را انتخاب کرده و به او رأی دهند.

کد مطلب 2493869

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