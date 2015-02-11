مسئولان نسبت به فساد بی تفاوت نباشند/ نباید چشممان به آمریکا باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد علی موحدی کرمانی در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن شهرستان ورامین گفت : امام خمینی(ره) هنکامی حرکت خود را آغاز کرد که جایگاه مردم ایران در جهان نازل بود و تمامی برنامه ریزی های کشور درسلطه بیگانگان بود و در اصل آمریکا بر ایران حکومت می کرد .

امام جمعه موقت تهران گفت : آمریکا مستشاران خود را در کنار شاه قرار داده بود و شاه نیز از هراس این که مبادا بلایی که انگلیس بر سر پدرش آورد ، آمریکا با او انجام دهد در تمامی تصمیم گیری های خود برای کشور نظر آمریکا را اعمال می کرد.

وی اظهار داشت : مردم ایران در هیچ نقطه از جهان جایگاهی نداشتند و از ذلت تا آن جا ادامه داشت که در سفر حج از مردم ایران به عنوان برادر یهود ، همانان که دشمن اسلام بوده و خون مسلمانان را می ریزند یاد می کردند.

خطیب موقت جمعه تهران افزود : در میان این جنایت امام فریاد ضد استکباری خود را سر داد و تصمیم گرفت تا ملت ایران را از یوغ استکبار و ظلم نجات دهد ، آن زمان عده ای اعلام می کردند که امام نمی تواند در برابر قدرت شاه و حمایت های آمریکا به پیروزی دست یابد ولی امام فرمودند که به خواست خداوند مطمئن باشید که شاه رفتنی است و آمریکا نیز هیچ غلطی نمی تواند بکند.

وی گفت : امروز را نگاه نکنید که فریاد اسلام خواهی ملت های مسلمان و آزادیخواهان جهان به آسمان بلند است و ملت های مسلمان به راحتی انزجار خود را از آمریکا اعلام می کنند ، امام راحل و مردم ایران در شرایطی قیام خود را علیه شاه آغاز کردند که سرویس های اطلاعاتی شاه هر صدایی را در سینه محبوس می کردند و هر کس از امام حرف می زد جایی جز زندان و تحمل شکنجه های کشنده نداشت.

امام انقلابی فرهنگی در ایران ایجاد کرد

وی اظهار داشت : امام امید را در دل مردم ایران زنده کرد ، به آنان خودباوری داد و یأس و ناامیدی را از مردم ایران دور ساخت ، در مقابل نیز مردم با ولایت پذیری کامل و حرکت پشت سر امام از شکنجه ها نهراسیدند ، استقامت کردند و در برابر کفر تسلیم نشدند تا بتوانند انقلاب را به پیروزی برسانند.

وی گفت : یادمان نمی رود مجلس زمان شاهد در این کشور قانون کاپیتالاسیون مربوط مصونیت آمریکایی ها در ایران را تصویب کردند ، قانونی که با عمل به آن آمریکایی ها می توانستند هر جرم و جنایتی را در کشور انجام دهند و دادگاه های ایران نتوانند آنها محاکمه کنند ، امام با اطلاع ا زاین قانون فرمودند که شاه ایران را به آمریکا فروخت.

وی افزود: امام راحل در قیام خود ریشه مشکلات ایران را در رفتن شاه به عنوان عامل فساد کشور اعلام کرده بود و مشکلات ایران با از ریشه علاج کرد و رژیم شاهنشاهی را به زباله دان تاریخ انداخت.

وی عنوان کرد : مردم با آگاهی از فساد شاه و با تکیه بر نهضت عاشورا و با درک ارزش شهادت حسینی وار وارد میدان مبارزه شدند و این را می توان در وصیت نامه جوانانی که در طول دوران هشت سال دفاع مقدس به شهادت رسیدند به خوبی مشاهد کرد.

وی گفت : امام انقلابی فرهنگی در ایران ایجادکرد و به این واسطه همه مردم به دین اسلام و ارزش های آن پایبند شدند ولی آیا امروز نیز همان ارزش ها در جامعه حاکم است ، اگر بعد از انقلاب افراد بدحجاب و بی حجاب به واسطه استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی به سمت حجاب گرایش پیدا کردند آیا امروز نیز جامعه از بد حجاب و بی حجاب عاری است .

رسیدگی به اقتصاد و معیشت مردم از دیگر وظایف مسوولین است

وی تأکید کرد: امام راحل بارها اعلام فرمودند که نگهداری انقلاب از پیروزی آن سخت تر است ، شهدا خون دادند و جانشان را آگاهانه نثار اسلام کردند تا انقلاب پیروز شود و امروز ما وظیفه داریم تا از این انقلاب حراست نمائیم ، انقلاب امانتی الهی در دست مردم است و مسوولین با خدمت رسانی ، جوانان با پاکدامنی و زنان با عفت باید از ارزش های انقلاب حراست کنند.

وی خطاب به مسوولین نظام گفت : تصور نکنید که نظام لقمه چربی برای مال اندوزی است بلکه امانتی الهی و باری به دوش آنان است تا به این واسطه بتوانند مشکلات مردم را برطرف کنند.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به وظایف مسوولین گفت : نخستین وظیفه مسوولین برپایی نماز در جامعه است ،مسوولین باید شرایط را به گونه ای رقم بزنند که فضای نماز در جامعه نمایان باشد ، مسوولین اجازه ندارند بگویند ما نمی توانیم مردم را به زور به بهشت ببریم ، این وظیفه شماست که راه سعادت جامعه را به سمت بهشت هموار سازید.

آیت الله موحدی کرمانی یادآور شد: رسیدگی به اقتصاد و معیشت مردم از دیگر وظایف مسوولین است و باید شرایط را به گونه ای فراهم نمایند که همه ملت از مواهب و امکانات کشور برخوردار شوند ، اگر دزی ثروت ما را به غارت برد و یا اگر آمریکا پول های ما را بلوکه کرد باید فریاد برآوریم و حق خود را مطالبه کنیم.

وی گفت : مقام معظم رهبری بارها فرموده اند که نباید چشم ما به آمریکا باشد و نباید به آنان دل بست ، آنها دلسوز ما نیستند ، قلب های آنان آکنده از کینه و عداوت از ملت ایران است چون ما اسلام داریم و اسلام در برابر زیاده خواهی آنان می ایستد.

مسوولین نباید نسبت به فساد و تباهی بی تفاوت باشند

وی امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان دیگر وظیفه مسوولین یاد کرد و افزود : مسوولین نباید نسبت به فساد و تباهی بی تفاوت باشند ، اگر رشوه گیری در ادارات وجود دارد باید با قاطعیت با آن برخورد شده و با فساد مقابله شود.

وی با اشاره به کلام امیرمومنان حضرت علی (ع) گفت : به فرموده حضرت علی (ع) چند چیز است که برای هر حکومت تهدید می شود که نخستین آن بی توجهی به اصول و مهم جلوه دادن فروع است ، در دست داشتن عکس امام در راهپیمایی بسیار خوب است ولی مهم و اصل ولایت فقیه و درک اساسی از این جایگاه است که اگر چنین شود بسیاری از مشکلات برطرف می شود.

وی از ادای امانت به عنوان دیگر اصل در هر حکومت یاد کرد و افزود : مسوولین باید در کارهای خود امانت داری را مد نظر قرار دهند ، رئیس جمهور باید هنگام انتخاب اعضاء کابینه بهترین فرد را از هر جای کشور که باشد انتخاب کند ، مجلس نیز باید در رأی اعتماد به وزیران دقت کنند و مردم نیز در انتخاب رئیس جمهور ، نماینده مجلس و شورای اسلامی بهترین و اصلح ترین فرد را انتخاب کرده و به او رأی دهند.