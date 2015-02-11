آزادی آرا در کشور ما درخشنده ترین نوع آزادی در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی جوادی ظهر چهارشنبه درپایان راهپیمایی مردم آمل در محل امام زاده ابراهیم این شهرستان با اشاره به شعار انقلاب ایران" استقلال، آزادی جمهوری اسلامی" به اهمیت آن پرداخت وگفت: اگر در سال ۱۳۵۷ به دنبال به دست آوردن استقلال سیاسی بودیم اکنون دامنه آن توسعه یافته است و به دنبال استقلال اقتصادی، نظامی، امنیتی، فرهنگی و... هم هستیم.

وی افزود: اکنون که رهبر انقلاب بر اقتصاد و فرهنگ اصرار دارند یعنی استدلال اقتصادی و فرهنگی در کنار سیاست مهم است و قطعا مسئولان به این ملاک توجه دارند.

رئیس بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراءبیان كرد: اکنون و بعد از گذشت ۳۶ سال از موفقیت در بهمن ۵۷ دانش، فرهنگ، هنر و اقتصاد با یک نگاه، بار دیگر به صحنه آمدند و اگر در این ابعاد رخ دهد، فریاد ما در بهمن ۵۷ دوباره تحقق خواهد یافت.

وی در ادمه در خصوص دومین شعار بعد از پیروزی انقلاب یعنی "آزادی"، اذعان داشت: آزادی که انقلاب و بهمن ۵۷ نوید آن را داده بودند، آزادی عقل است و در مکتب اومانیسم که در غرب حاکم است اصل بر انسانی است که هوا و هوس دارد، نه آنکه از روی عقل آزاد باشد.

حجت الاسلام جوادی آملی باتاكید براینكه در غرب اهانت را آزاد می دانند در حالی که این آزادی نیست، ابرازداشت: یکی از درخشنده ترین نوع آزادی ها در جهان، آزادی آرا است که در کشورمان وجود دارد.

وی ادامه داد: قسمت سوم شعار ما یعنی جمهوری اسلامی گویاست و در فرهنگ سیاسی از این بیان معتبرتر نیست و این شعار همواره درتاریخ این کشور نوشته شده است.

رئیس بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء به همه توصیه کرد تا تفسیر جمهوری اسلامی را پیگیری کنند و به آن افتخار كنند.

حجت الاسلام جوادی آملی با بیان اینكه جمهوریت در نزد مردم ما مثل جان است، اذعان داشت: آنانی که می خواهند بین مردم ایران تفرقه بیندازند یا جاهلند یا مغرض و مردم ما را نمی شناسند.

وی با تاكید براینكه جمهوریت، حقوق هسته ای، حقانیت نظام را در حال دنبال کردن است، افزود: از سویی حجت الاسلام روحانی بر حق مسلم هسته ای تاکید دارند و از سویی اسلامیت این نظام را مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارد و این یعنی همه در حال تاکید اند.

فرزندآیت الله جوادی آملی بیان كرد: شعار ۲۲ بهمن ۹۳ همانند شعار ۵۷ است و باید زمینه های توسعه یافته در مفهوم اقتصاد و اسلام و آزادی را برای تحقق این شعار ها درپیش بگیرید.

رییس بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء درادامه تصریح كرد: امیدواریم در صحنه های پیش رو همان اندیشه های بلندی که از امام و رهبر داریم مورداستفاده قرار گیرد و بر اصول استقلال با معنای توسعه یافته بایستند.

وی در پایان گفت:اگر خرد جمعی در این تحریم های ظالمانه در کشورمان صورت بگیرد مصیبت هایی که از این تحریم ها به ایران می رسد کاهش پیدا می کند و مردم آسیب کمتری خواهند دید.