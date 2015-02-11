انقلابی مردمی با حضور مردم نیز ماندگار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نجفی كه صبح چهارشنبه به همراه نماينده ولی فقيه در گيلان و رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزی ﺑﻪ ﺳﯿﻞ ﺧﺮوﺷﺎن ﻣﺮدم ﭘﯿﻮﺳﺖ با بيان اينكه امروز در جشن تولد انقلاب مردم بارديگر ثابت كردند پشتيبان انقلاب اسلامی ايران و جمهوری اسلامی هستند، بیان کرد: انقلابی كه با مردم آغاز شده و به مردم متكی است با مردم نيز ماندگار می شود.

وی با بيان اينكه مردم گيلان همواره ثابت كردند كه در سرما وگرما و در شرايط برف سنگين وباران شديد در يوم الله ها حضور پرشور ونشاط دارند، گفت:براساس گزارشات رسيده از منابع مختلف به استانداری حضور امسال مردم پرنگ تر از سال گذشته است.

استاندار گيلان با اشاره به تاكيدات هميشگی رهبر معظم انقلاب مبنی بر حضور مردمی ومردم سالاری دينی افزود: اين حضور پرشور بر اساس تدابير ايشان بوقوع پيوسته است.

وی همچنين ايستادگی ومقاومت در برابر دشمنان نظام و انقلاب كه از صدور انديشه های آن هراسان هستند را از آثار ديگر اين راهپيمايی دانست و گفت: اين حضور همچنين بيانگر وابستگی عميق به انقلاب وعزم ملی در پاسخ به زورگويان است.