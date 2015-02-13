بزرگترین پروژه کشف حیات فرازمینی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چارلز بولدن رئیس ناسا از بودجه 18.5 میلیارد دلاری این آژانس فضانوردی در سال 2016 خبر داد و در عین حال به اختصاص 30 میلیون دلار جهت انجام مأموریتی روباتیکی به سوی مهمترین قمر مشتری یعنی اروپا اشاره کرد.

برای جوامع علمی و فضایی، این یک خبر خوشحال کننده است زیرا اروپا اصلی ترین مقصد دانشمندان علوم فضایی برای یافتن حیات فرازمینی محسوب می شود.

تصویر خیالی مشتری از روی قمر اروپا. خورشید از دوردست در حال درخشش است

دانشمندان این نظریه محتمل را مطرح می کنند که در زیر سطح یخ زده اروپا، اقیانوس عظیم آب شور وجود داشته باشد. آنها تخمین می زنند ابعاد این اقیانوس دو برابر کل اقیانوس های زمین باشد. درصورتیکه این اقیانوس وجود داشته باشد آنگاه باید گفت که شرایط برای وجود یک اکوسیستم سراسری مهیا است.

به طور کلی از دیدگاه زیست اخترشناسی، قمر اروپا را می توان مکانی بالقوه برای وجود حیات به شمار آورد.

وجود اقیانوس عظیمی از آب، عناصر مورد نیاز برای تشکیل حیات و انرژی لازم جهت ادامه حیات سه فاکتور مهمی است که دانشمندان معتقدند در این قمر مشتری وجود دارد.

ناسا سالهاست که تلاش می کند پروژه ای اکتشافی به سوی اروپا راه اندازی کند اما همواره مشکلات مالی مانع از تحقق این ایده بوده است.

پروژه مورد نظر ناسا Clipper نام دارد که توسط دانشمندان آزمایشگاه پیش رانش جت در کالیفرنیا آماده می شود. آنها به لطف بودجه کلانی که به زودی دریافت می کنند وارد مرحله عملیاتی ساخت این فضاپیما می شوند.