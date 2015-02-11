بیداری اسلامی در کشورهای منطقه از پیروزی انقلاب اسلامی نشات گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اصغر دانشی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم لرستان با حضور گسترده خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن دین خدا را احیا کرده و بار دیگر به رهبر فرزانه انقلاب لبیک گفتند.

وی بیان کرد: مردم ما دشمن شناس بوده و چون بخوبی می دانند دشمن به دنبال ایجاد شکاف در کشور است در این راهپیمایی شرکت کرده و بار دیگر مشت محکمی به دهان آمریکا زدند.

مسئول عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان با بیان این مطلب که مردم کشور عزت و عظمت خود را مرهون این انقلاب می دانند عنوان کرد: ملت ایران ملتی با بصیرت بوده که ضرورت حضور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن را درک می کنند.

حجت الاسلام دانشی به پیام راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال اشاره کرد و گفت: پیام اول این حضور گسترده مردم استقامت است بطوریکه مردم در طول ۳۶ سال گذشته همواره روی ارزش های خود پافشاری کرده اند.

وی افزود: هرجا نام آمریکا برده می شود بوی نفرت می آید و مردم ولایتمدار ما همواره از آمریکا و اسرائیل بیزار بوده و بارها با حضور خود در راهپیمایی های مختلف این بیزاری را اعلام کرده اند.

مسئول عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان حضور همیشه در صحنه ملت ایران را تحسین برانگیز دانست و اضافه کرد: ملت ایران همواره درست تشخیص داده و در صحنه های مختلف حضور پیدا کرده اند.