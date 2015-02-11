قدردانی مسئولان استان گيلان از حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزراش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، متن پيام قدردانی به شرح زیر است:

راهپيمايی پرشور امروز مردم ولايت مدار گيلان همگام با ملت بزرگ ايران در سالروز پيروزی شکوهمند انقلاب اسلامی حماسه ديگری از دلبستگی به ارزشهای والای اين نظام مقدس و چهره ای برجسته، شکوفنده، و زنده از انقلاب اسلامی را در برابر ديدگان جهانيان آفريد و نشان داد، تمامی زنان و مردان، اقوام، گروه‌ها و سليقه‌های مختلف سياسی درلبيك به ندای رهبر معظم انقلاب و دفاع از آرمانهای والای بنیانگذار كبير انقلاب يد واحده اند و ايمان اسلامى در اعماق دل مردم، از همه‏ قشرها، نفوذ دارد.

بی شک حضور آگاهانه مردم در عرصه های مختلف انقلاب اسلامی حافظ حقيقی دستاوردهايی است که حاصل ايثار هزاران شهيد و جانباز دلاور است.

اينجانبان از مردم هوشيار گيلان كه دراين حماسه حضور، به خوبی سهيم بودند، تشکر و قدردانی کرده و سعادت و سربلندی همگان را در مسير دستيابی همه جانبه به آرمان‌های درخشان انقلاب اسلامی، از درگاه خداوند منان مسألت می کنیم.