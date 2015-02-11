قدردانی مسئولان استان گيلان از حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزراش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، متن پيام قدردانی به شرح زیر است:
راهپيمايی پرشور امروز مردم ولايت مدار گيلان همگام با ملت بزرگ ايران در سالروز پيروزی شکوهمند انقلاب اسلامی حماسه ديگری از دلبستگی به ارزشهای والای اين نظام مقدس و چهره ای برجسته، شکوفنده، و زنده از انقلاب اسلامی را در برابر ديدگان جهانيان آفريد و نشان داد، تمامی زنان و مردان، اقوام، گروهها و سليقههای مختلف سياسی درلبيك به ندای رهبر معظم انقلاب و دفاع از آرمانهای والای بنیانگذار كبير انقلاب يد واحده اند و ايمان اسلامى در اعماق دل مردم، از همه قشرها، نفوذ دارد.
بی شک حضور آگاهانه مردم در عرصه های مختلف انقلاب اسلامی حافظ حقيقی دستاوردهايی است که حاصل ايثار هزاران شهيد و جانباز دلاور است.
اينجانبان از مردم هوشيار گيلان كه دراين حماسه حضور، به خوبی سهيم بودند، تشکر و قدردانی کرده و سعادت و سربلندی همگان را در مسير دستيابی همه جانبه به آرمانهای درخشان انقلاب اسلامی، از درگاه خداوند منان مسألت می کنیم.
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