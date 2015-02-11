تهدید به حمله نظامی سیاست شکست خورده آمریکا علیه ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی ظهر چهارشنبه در سخنرانی راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در جمع مردم تبریز با بیان اینکه امام خمینی (ره) فرموده اند مردم آذربایجان دین خود را به اسلام و انقلاب اداء کرده اند افزود:امروز این راهپیمایی با شکوه و میلیونی در سراسر کشور نشان داد که این ملت همان ملت 36 سال پیش است و تا آخرین قطره خون خود از انقلاب و آرمان های اسلامی خود دفاع می کند.

وی راهپیمایی 22 بهمن را شامل دو عنوان بیعت با ولایت فقیه و اتمام حجت برای دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و ابراز داشت: همه دشمنان نظام باید بدانند که مردم ایران با مکتب اسلام و انقلاب بیعتی ناگسستنی دارند و دلداده آرمان ها و ارزش های انقلابی خود هستند.

اجرای احکام اسلامی در کشور مهمترین خواسته مردم است

خطیب جمعه موقت تهران، اجرای احکام اسلامی را مهمترین خواسته مردم ایران در کشور دانست و اظهار داشت: اصل انقلاب اسلامی مردم ایران به برکت ولی فقیه به پیروزی رسید و در طول این 36 سال، ولایت فقیه، رکن رکین این نظام مقدس بوده است.

حجت الاسلام خاتمی با اشاره به تبعیت مردم وفادار و همیشه در صحنه جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخ انقلاب اسلامی از رهنمودها و توصیه های مقام معظم رهبری تصریح کرد: مردم ایران امروز بار دیگر آمده اند که بگویند موضع ما، موضع ولایت فقیه است و تا خون در بدن داریم از ولایت فقیه جدا نخواهیم شد.

استکبار جهانی از ایران اسلامی می ترسد/ بمب اتم نداریم

عضو مجلس خبرگان رهبری، هدف دیگر مردم ایران از حضور در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن را اتمام حجت با دشمنان داخلی و خارجی عنوان کرد و اظهار داشت: دنیا، با ایران اسلامی طرف است و دشمنان نظام در حقیقت با اسلام به مبارزه برخاسته اند چرا که ما بارها و بارها گفته ایم بمب اتم نداریم.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران افتخار می کند بیش از هر کشور دیگری پرچم اسلام را در دنیا به اهتزار درآورده است گفت: امروز بار دیگر با دنیا و بدخواهان داخلی و خارجی نظام و انقلاب، اتمام حجت می کنیم و می گوییم تا آخرین قطره خونمان از اسلام و آرمان های انقلابمان دفاع می کنیم.

خطیب جمعه موقت تهران با احمقانه خواندن تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ابراز داشت: استکبار جهانی می خواهد با تحریم ما، ملت ایران را خسته کند در حالی که نمی داند ملت ایران همیشه در صحنه است و دشمنان خود را خسته می کند.

مذاکرات هسته ای باید یک مرحله باشد/ تمامی تحریم ها علیه کشور باید لغو شود

حجت الاسلام احمد خاتمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند مذاکرات هسته ای ادامه داد: رهبر معظم انقلاب بارها در بیانات خود فرموده اند که مذاکرات باید یک مرحله ای بوده و شامل لغو تمامی تحریم ها علیه کشور باشد.

وی در همین راستا تصریح کرد: آمریکا در طول تاریخ با کارهای خود نشان داده است که به حرف خود پایبند نیست و در آینده کار شکنی می کند.

حمله نظامی احمقانه ترین سیاست آمریکا علیه ایران است

خطیب جمعه موقت تهران با بیان اینکه گزینه نظامی و تهدید ایران با این سیاست یکی از بدترین سیاست های احمقانه آمریکاست افزود: بیش از سی کشور جهان به سرگردگی آمریکا و اسراییل در دوران دفاع مقدس، جنگ نابرابر را بر جمهوری اسلامی تحمیل کردند و در نهایت همین بیچاره ها بودند که شکست خوردند.

عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش پایانی سخنان خود افزود: ملت ایران ملت مبارزه است، ملتی است که آینده خود را ساخته و خواهد ساخت.