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۲۲ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۳۵

بازتاب راهپیمایی ۲۲ بهمن در رسانه های بین المللی-9/

العهد: حمایت مردم ایران از انقلاب اسلامی و رهبر انقلاب

العهد: حمایت مردم ایران از انقلاب اسلامی و رهبر انقلاب

پایگاه العهد با اشاره به حضور گسترده مردم ایران در راهپیمایی 22 بهمن، بر حمایت مردم ایران از انقلاب اسلامی و رهبر انقلاب تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه العهد با انتشار گزارشی در خصوص برگزاری مراسم راهپیمایی 22 بهمن نوشت: میلیونها نفر از شهروندان ایرانی با حضور در راهپیمایی 22 بهمن ماه در تهران و دیگر شهرهای ایران با مشارکت در راهپیمایی 22 بهمن سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را جشن گرفتند.

العهد در گزارش خود به سخنرانی «حسن روحانی» رئیس جمهوری ایران در راهپیمایی امروز در میدان آزادی اشاره و اعلام کرد که شرکت کنندگان در این تظاهرات شعارهایی را درخصوص حمایت از انقلاب اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب و بیزاری از استکبار جهانی سر می دادند.

کد مطلب 2493896

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