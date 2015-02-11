العهد: حمایت مردم ایران از انقلاب اسلامی و رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه العهد با انتشار گزارشی در خصوص برگزاری مراسم راهپیمایی 22 بهمن نوشت: میلیونها نفر از شهروندان ایرانی با حضور در راهپیمایی 22 بهمن ماه در تهران و دیگر شهرهای ایران با مشارکت در راهپیمایی 22 بهمن سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را جشن گرفتند.

العهد در گزارش خود به سخنرانی «حسن روحانی» رئیس جمهوری ایران در راهپیمایی امروز در میدان آزادی اشاره و اعلام کرد که شرکت کنندگان در این تظاهرات شعارهایی را درخصوص حمایت از انقلاب اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب و بیزاری از استکبار جهانی سر می دادند.