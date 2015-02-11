امسال ۵۶ پروژه با اعتبار ۱۸۰ میلیارد ریال در گناوه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالنبی یوسفی بعد از ظهر چهارشنبه در آئین افتتاح پروژه‌های دهه فجر در گناوه اظهار داشت: امروز شاهد بودیم که مردم شریف گناوه اعم از برادران اهل سنت و شیعه با وحدت، همدلی و وفاق در راهپیمائی حضور یافتند و بار دیگر حمایت خود را از انقلاب و نظام ثابت کردند.

وی بیان کرد: ملت ما اثبات کرده که نیازی به بمب اتم ندارد و در دهه فجر امسال شاهد بودیم که ماهواره‌های جمهوری اسلامی ایران به دست جوانان این مرز و بوم در مدار قرار گرفت و اصول علمی را در آنجا به کار گرفته و در راستای رفاه حال مردم به کار می‌بندد.

یوسفی تصریح کرد: دولت تدبیر و امید در حوزه های مختلف از موفقیت های خوبی برخوردار بوده است و امروز سربازان دیپلماسی کشورمان نیز در راستای گفتگو و منطق در دنیا اثبات کردند که ملت ایران اهل منطق و گفتگو هستند.

فرماندار شهرستان گناوه گفت: خوشحالیم که نظام ما توانست جشن بیمه سلامت را بگیرد و بحث سلامت مردم در نظام ما به اینگونه به آن بها و ارزش داده می‌شود.

یوسفی بیان کرد: حتی در کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز در حوزه سلامت دچار مشکل هستند اما خوشبختانه با اراده مردم و حمایت های خوبی که دولت انجام داد امروز مردم می توانند در این بخش از این نعمت برخوردار باشند.

۲۱۸ میلیارد تومان به حوزه راه‌های گناوه اختصاص یافت

وی با اشاره به سفر ریاست جمهوری به استان بوشهر و مصوبات بسیار خوب آن برای شهرستان گناوه افزود: در این سفر ۲۱۸ میلیارد تومان به حوزه راه های شهرستان گناوه چون راه برازجان - گناوه، گناوه - گوره - گچساران و گناوه - دیلم اختصاص یافت.

یوسفی اظهار داشت: همچنین در این سفر دهکده گردشگری گناوه در زمینی به مساحت هزار هکتار در گناوه، تصویب شد و از همین جا از همه سرمایه گزاران دعوت می کنم تا در این دهکده سرمایه گذاری کنند و دولت زیرساخت های آن را آماده خواهد کرد.

وی تاکید کرد: خوشبختانه در دهه خجسته فجر امسال ۵۶ پروژه با ۱۸۰ میلیارد ریال هزینه در شهرستان گناوه به بهره برداری رسید و عملیات اجرایی ۱۱ طرح با ۱۷۰ میلیارد ریال اعتبار آغاز شد که امیدوارم گام های خوبی در راستای توسعه شهرستان با این طرح ها برداشته شود.

فرماندار شهرستان گناوه در پایان گفت: امسال شهرستان گناوه میزبان رویدادهای مهم ورزشی، فرهنگی، هنری و ... بود که توانستیم میزبان شایسته در همه این حوزه ها باشیم و امیدواریم که در عید امسال نیز بتوانیم این مهم را تحقق بخشیم.