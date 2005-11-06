جاي نماينده خراسان در ليگ برترخالي است // تيمهاي آسيايي با سطح اول جهان فاصله دارند

محسن زارعي بازيكن ملي پوش فوتسال كشور درگفتگو با خبرنگار" مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهارداشت: تيم علم و ادب بازي بسيارمنسجم وهماهنگي را درمقابل تيم ملي فوتسال به معرض نمايش گذاشت كه نشان دهنده روحيه بالا و اعتماد به نفس قابل توجه اين تيم ومحك مناسبي براي تيم ملي بود.

بازيكن اسبق تيم فوتسال پرسپوليس تهران تصريح كرد: واقعا جاي تعجب دارد كه استان خراسان با اين همه تماشاگرمشتاق فوتسال و دارا بودن پتانسيل بسياربالا وجوانان مستعد تيمي درمسابقات ليگ برترندارد!

زارعي درادامه افزود: تيم ملي جوانگرايي بسيار وسيعي را انجام داده و اين تيم نيازبه زمان دارد تا هماهنگي لازم را كسب كند و مسابقات تايگركاپ در كشورتايلند مي تواند ميدان مناسبي براي ارزيابي تيم ملي باشد.

وي با اشاره به رشد سريع فوتسال آسيا ابراز داشت: اكثركشورها تلاش مضاعفي را براي توسعه اين ورزش آغازكرده اند وشاهد هستيم كه فاصله تيمها بسياركمترشده و اين مساله درمسابقات آسيايي قبل كاملا مشهود بود.

زارعي بازيهاي تداركاتي را براي هماهنگ شدن تيم مفيد دانست و افزود: هرچه تيم ملي فوتسال كشورمان درميادين بين المللي بيشتر حضور پيدا كند، روند تيمي بهتر ونظم وانسجام كاملتري پيدا خواهد كرد.