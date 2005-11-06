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۱۵ آبان ۱۳۸۴، ۸:۵۷

بازيكن ملي پوش فوتسال كشور درگفتگو با" مهر":

جاي نماينده خراسان در ليگ برترخالي است // تيمهاي آسيايي با سطح اول جهان فاصله دارند

اينكه خراسان با اين همه استعداد و پتانسيل نماينده اي در مسابقات ليگ برتر كشور ندارد، جاي تامل دارد.

محسن زارعي بازيكن ملي پوش فوتسال كشور درگفتگو با خبرنگار" مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهارداشت: تيم علم و ادب  بازي بسيارمنسجم وهماهنگي را درمقابل تيم ملي فوتسال به معرض نمايش گذاشت كه نشان دهنده روحيه بالا و اعتماد به نفس قابل توجه اين تيم ومحك مناسبي براي تيم ملي بود.

بازيكن اسبق تيم فوتسال پرسپوليس تهران تصريح كرد: واقعا جاي تعجب دارد كه استان خراسان با اين همه تماشاگرمشتاق فوتسال و دارا بودن پتانسيل بسياربالا وجوانان مستعد تيمي درمسابقات  ليگ برترندارد!
زارعي درادامه افزود: تيم ملي جوانگرايي بسيار وسيعي را انجام  داده و اين تيم نيازبه زمان دارد تا هماهنگي لازم را كسب كند و مسابقات تايگركاپ در كشورتايلند مي تواند ميدان مناسبي براي ارزيابي تيم ملي باشد.
وي با اشاره به رشد سريع  فوتسال آسيا ابراز داشت: اكثركشورها تلاش مضاعفي را براي توسعه اين ورزش آغازكرده اند وشاهد هستيم كه فاصله تيمها بسياركمترشده و اين مساله درمسابقات آسيايي قبل كاملا مشهود بود.
زارعي بازيهاي تداركاتي را براي هماهنگ شدن تيم مفيد دانست و افزود: هرچه تيم ملي فوتسال كشورمان درميادين بين المللي بيشتر حضور پيدا كند، روند تيمي بهتر ونظم وانسجام كاملتري پيدا خواهد كرد.

کد مطلب 249390

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