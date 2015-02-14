خداحافظی با قدرتمندترین خودروی تاریخ

به گزارش خبرگزاری مهر، معمولا از نمایشگاه های خودرو برای معرفی تازه ترین محصولات این صنعت استفاده می شود اما این بار قرار است اتفاق متفاوتی روی دهد. قرار است در نمایشگاه بین المللی خودرو ژنو که چند هفته دیگر برگزار می شود آخرین دستگاه از مجموعه 450 بوگاتی ویرون به نمایش عمومی گذاشته شود.

بدین ترتیب می توان گفت قدرتمندترین خودروی حال حاضر جهان برای همیشه به تاریخ سپرده خواهد شد.

آخرین بوگاتی با توان حیرت انگیز 1183 اسب بخار در یکی از ویژه ترین بخش های نمایشگاه خودروی ژنو به نمایش گذاشته خواهد شد.

به عقیده بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو، بوگاتی ویرون با برخورداری از موتور چهارقلوی توربوشارژ با حجم قابل توجه 8 لیتر اعجوبه ای در دنیای خودروسازی به شمار می آید.

کم نیستند کارشناسانی که بوگاتی را با گاو وحشی مقایسه می کنند که وقتی به حرکت درمی آید دیگر چیزی جلودار آن نیست.

سیستم جعبه دنده این خودرو اتوماتیک بوده و توسط رایانه کنترل می شود. خودرو قابلیت حرکت در 7 دنده مختلف را دارد و جالب اینکه مدت زمان تعویض خودکار دنده ها تنها 150 میلی ثانیه است، مدت زمانی که عملا راننده آن را احساس نمی کند!

شرکت میشلن تایرهای منحصربفرد PAX را برای این خودرو ساخته است، تایرهایی که هر جفت آن 25 هزار دلار قیمت دارد یعنی معادل 9 میلیون تومان!

موتور این خودرو آنقدر بزرگ و پرکار است که برای خنک نگاه داشتن آن 10 رادیاتور خنک کننده در بخش های مختلف آن تعبیه شده است.

در سال 2010 رکوردگیری تاریخی از این خودرو صورت گرفت و حداکثر سرعت 431 کیلومتر برای آن به ثبت رسید تا بدین ترتیب سریعترین و در عین حال قدرتمندترین خودروی جهان لقب بگیرد.