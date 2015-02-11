ناکام ماندن برخی انقلاب های منطقه به دلیل نداشتن ولی فقیه است

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز حجت الاسلام عباسعلی اختری در اجتماع پرشور راهپیمایان باقرشهری با گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران اظهار داشت: امام خمینی(ره) با هدایت های حکیمانه خود و با حمایت و پشتیبانی مردم توانستند انقلاب اسلامی را به پیروزی برسانند.

دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت، ولایت فقیه را رکن اصلی در پیداری نظام اسلامی دانست و افزود: همانطور که در پیروزی انقلاب اسلامی ایران امام راحل نقش اصلی را ایفا می کردند، پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز رکن ولایت فقیه نقش کلیدی و راهگشا را در استمرار و پایداری نظام اسلامی ایفا کرد.

وی ادامه داد: بسیاری از انقلاب ها و قیام ها در نقاط مختلف جهان و کشورهای اسلامی رخ می دهد اما به دلیل نداشتن نعمت ولایت فقیه به نتیجه نرسیده و ناکام می ماند.

پیروزی مسلمان در سایه وحدت حاصل می شود

این مسئول در ادامه با اشاره به تحولات منطقه اضافه کرد: دشمن در تلاش است تا با استفاده از ابزارهای مختلف و تشکیل گروه های تروریستی نظیر داعش چهره اسلام را مخدوش کرده و از وحدت و یکپارچگی مسلمانان جلوگیری کند.

اختری پیروزی مسلمانان در برابر دشمنان را در سایه وحدت و یکپارچگی دانست و عنوان کرد: بر اساس آیات قران کریم و وعده خداوند متعال مسلمانان در سایه اتحاد و همدلی می توانند به پیروزی و نصرت نهایی برسند.

گفتنی است امام جمعه و روحانیون، مسئولان و مدیران اجرایی، نیروهای انتظامی و نظامی، تشکل های مردمی، خانواده معظم شهدا و ایثارگران در کنار مردم متدین و انقلابی شهرباقرشهر در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن شرکت داشتند و حضور نوجوانان و جوانان با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی و بستن سربلند لبیک یا خامنه ای و لبیک یا حسین در کنار مردانی که با در دست گرفتن پوستر و پلاکاردهای حمایت از انقلاب اسلامی در راهپیمایی شرکت کرده بودند، بر جذابیت و شور مراسم افزوده بود.